Segundo a pesquisa, os lojistas estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser de cerca de R$ 180 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:41 | Atualizado 07/06/2021 11:43

Rio - Pela primeira vez desde o início da pandemia, o comércio carioca está otimista e espera crescimento nas vendas para o Dia dos Namorados, a terceira maior data comemorativa para o setor depois do Natal e do Dia das Mães. A estimativa é de um aumento de 3%, de acordo com o CDLRio e o SindilojasRio, que juntos representam 30 mil lojistas cariocas.

Roupas esportivas, agasalhos de frio, calçados (tênis), bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfumes, lingerie, smartphone, produtos de beleza e flores devem ser os produtos mais vendidos.

Segundo a pesquisa, os lojistas também estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser de cerca de R$ 180 e que os clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido do cartão de débito, cheque parcelado, a prazo (crediário) e dinheiro.

Aldo Gonçalves, presidente do CDL-Rio, disse que mesmo com essa expectativa de crescimento os lojistas acenderam a luz amarela por causa do baixo desempenho das vendas no Dia das Mães. Mesmo sendo a terceira data comemorativa mais importante para o comércio, o setor está preocupado com o atual momento da economia, especialmente no Estado do Rio de Janeiro, o que tem colaborado para afastar ainda mais os consumidores das compras.

"Ainda assim, para estimular as vendas, os lojistas criaram uma série de ações, entre elas promoção, facilidades de pagamento e desconto no total das compras", afirma. Ele lembra também que, além da pandemia e da crise financeira do estado, o comércio continua a ser impactado pelo desemprego, pela escalada da violência e pelo aumento da desordem urbana que tomou conta da capital em níveis alarmantes.

Em relação as vendas conforme a localização dos estabelecimentos comerciais as lojas da Zona Norte serão as que mais venderão, seguidas da Zona Sul, da Zona Oeste e do Centro.