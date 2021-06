Economia

Governo do Rio começa a distribuir os cartões do auxílio emergencial para famílias do interior na terça-feira

Nesta primeira etapa, o projeto vai beneficiar 42.569 famílias inscritas no CadÚnico - que ganham até R$ 178 mensais - com cartões de até R$ 300, com valor médio de R$ 200

Publicado há 19 horas