Algumas atitudes podem ajudar a reduzir o consumo e o valor da conta de energia - Imagem Internet

Algumas atitudes podem ajudar a reduzir o consumo e o valor da conta de energiaImagem Internet

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 12:51

Rio - Neste mês de junho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou que a bandeira vermelha vai ser aplicada nas contas de luz. Na prática, isso significa que a conta de energia dos consumidores terá um adicional de R$ 6,243 para cada 100kWh consumidos. A ativação dessas bandeiras se dá pelo baixo nível de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, que fazem com que o governo precise investir em outras fontes de energia, aumentando assim o custo não só para as distribuidoras, mas também para os cidadãos.

No entanto, apesar do acréscimo, os consumidores ainda podem optar por algumas atitudes que vão reduzir o consumo de energia e, consequentemente, o valor pago por ela. No Rio, a Light oferece aos consumidores duas ferramentas que auxiliam na gestão do uso de energia: o Simulador de Consumo de Energia e o aplicativo gratuito "Detetives da Energia", que foi criado para ajudar as famílias a identificarem seus perfis de consumo a partir de seus hábitos diários.

Publicidade

Veja como economizar

Além dos aplicativos, algumas medidas práticas também podem ser tomadas para economizar, conforme orienta a empresa. Confira:

Publicidade

"Ao comprar lâmpadas e eletrodomésticos, dê preferência aos que possuam o Selo Procel de economia de energia (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica). Assista à televisão junto com a família., mantenha o filtro do ar-condicionado sempre limpo e o termostato regulado e desligue a TV, rádios e vídeo games quando ninguém estiver usando", orientou a Light.



Além de apagar as lâmpadas de ambientes desocupados, outra atitude simples que pode fazer diferença no final do mês é substituir lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, essas consomem até 75% menos e oferecem uma maior duração.

Usar o chuveiro elétrico no modo "verão" e desligá-lo ao se ensaboar também pode auxiliar na diminuição do consumo. "Sabemos o quanto um banho morno pode ser relaxante, mas o ideal é que você controle esse tempo para evitar uma conta de energia mais alta. Recomenda-se que um banho dure de 10 a 15 minutos. Além disso, se a resistência de seu chuveiro queimar, o recomendado é não a reutilizar. Além de ser perigoso, por ocasionar um curto-circuito, depois de queimada ela consome mais energia que o normal", explicou a empresa.

Publicidade

Na hora de cuidar das roupas, o ideal é que o consumidor junte uma grande quantidade para passar e lavar de uma vez só. O ferro de passar é um dos produtos que mais consome energia elétrica. Segundo especialistas, considerando o uso de um ferro de 1000w, sendo utilizando durante 9 horas por semana dentro de um mês, o valor pode representar R$31,13 na conta de energia daqueles que consomem menos de 300 kWh por mês.

Ao fazer uso da geladeira ou freezer também é importante prestar atenção para não deixar as portas abertas ou abri-las muitas vezes. Opte por tirar e guardar os alimentos de dentro da geladeira de uma só vez e não forre as prateleiras da geladeira, pois dificulta a circulação do ar.



Segundo a Light, o ideal é evitar colocar alimentos quentes dentro da geladeira: "Isso pode aumentar o consumo de energia. O consumo do aparelho está ligado ao tempo que o motor estiver funcionando. O motor funciona mais quando precisa resfriar um conteúdo da geladeira. Isso também depende do modelo do aparelho e do quão nova ou velha ela é: os modelos mais novos costumam ser bem econômicos".



"A prática de secar roupas na parte traseira da geladeira também sobrecarrega o aparelho e aumenta o consumo de energia. Quando colocamos algo úmido e frio nesse local atrapalhamos a dissipação do calor para o ambiente externo. Com isso, prejudicamos a eficiência da refrigeração. A geladeira passa a trabalhar mais para conseguir manter a parte interna resfriada e na temperatura ideal", finalizou a companhia.