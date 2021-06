Gasolina no estado do Rio tem aumento de 0,72% e custo do combustível fica em torno de R$6,30 - Estefan Radovicz / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 13:19 | Atualizado 16/06/2021 13:29

Rio - O preço do litro da gasolina no estado do Rio de Janeiro cresceu 0,72% nesta primeira quinzena de junho. Por conta do aumento, o custo do combustível fica em torno de R$6,30. Os dados constam em levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Ainda de acordo com o estudo, levando em consideração o cenário nacional a média de aumento do combustível no mesmo período foi de 1,06%, com valor médio do combustível chegou a R$ 5,894.

Além do Rio, mais sete estados registraram preço médio do litro superior a R$ 6: Acre, Minas Gerais, Pará, Alagoas, Piauí, Mato Grosso e Goiás.

Etanol não é vantajoso



O estudo também aponta que o preço médio do etanol no País na primeira quinzena de junho foi de R$ 4,405. Isso faz com que em nenhum Estado seja vantajoso abastecer os veículos com o combustível em substituição à gasolina – para compensar completar o tanque com etanol, o valor do litro deve ser inferior a 70% do preço da gasolina.