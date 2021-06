O valor das parcelas continuam os mesmos e vão de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. - Divulgação

O valor das parcelas continuam os mesmos e vão de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 08:00

Começa nesta sexta-feira, 18, os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em janeiro. Esta nova rodada está prevista para acabar no dia 30 deste mês e, assim como nas outras, as data de crédito e movimentação vão variar de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. A antecipação desta nova rodada do benefício foi anunciada na última terça-feira , 15, pelo presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, que também levantou a possibilidade de adiantamento da quarta parcela.O valor será creditado na Conta Poupança Social Digital e, neste primeiro momento, poderá ser utilizado apenas por meio do 'Caixa Tem'. No aplicativo é possível realizar pagamentos de boletos como: conta de pagua, luz e telefone.Os valores da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 permanecem os mesmos já divulgados. São destinados R$ 150 para famílias de uma só pessoa; R$ 250 para famílias de duas ou mais pessoas; e R$ 375 para mães chefes de famílias monoparentais.