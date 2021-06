Calendário atual estabelece que os valores da quarta parcela do auxílio serão pagos entre os dias 23 de julho e 22 de agosto - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:11 | Atualizado 15/06/2021 17:16

O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, afirmou na tarde desta terça-feira que o banco também deve antecipar o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial. Nesta terça, a instituição financeira anunciou que irá pagar antes a terceira parcela, que começará a ser liberada na conta digital a partir da sexta-feira.

Durante coletiva online, o presidente da Caixa comentou sobre a antecipação da quarta parcela. "É muito claro que vamos acabar antecipando o quarto ciclo também, naturalmente. Mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas. Mantendo a mesma otimização, nós temos uma questão muito importante de acelerar o pagamento".

O calendário atual estabelece que os valores da quarta parcela do auxílio serão pagos entre os dias 23 de julho e 22 de agosto. Enquanto os saques e transferências estão programados para serem liberados entre os dias 13 de agosto e 10 de setembro.

A antecipação será feita apenas para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. No caso quem faz parte do programa, os pagamentos seguem o calendário original do benefício.

Terceira parcela

O novo calendário tem início na sexta-feira, com crédito para os nascidos em janeiro. Marcado inicialmente para encerrar em 12 de agosto, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o terceiro ciclo agora finaliza no dia 19 de julho.

A mudança mais significativa será para os nascidos em dezembro, que passam a ter direito à terceira parcela ainda em junho, no dia 30, junto com quem faz aniversário em novembro. Antes, quem nasceu no último mês do ano receberia em 21 de julho.

A mudança também tem impacto nos saques. O calendário original previa o início da fase de retirada do dinheiro da terceira parcela em 13 de julho. Pelo novo cronograma, a data passa a ser 1º de julho, para nascidos em janeiro.

Da mesma forma que nos créditos em conta, a alteração é mais perceptível para os nascidos no fim do ano. Os aniversariantes de novembro, que teriam acesso aos saques em 10 de agosto, passarão a ter essa possibilidade 24 dias antes, em 16 de julho. Para os aniversariantes de dezembro, o cronograma foi antecipado em 23 dias. Agora será em 19 de julho.