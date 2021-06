As apostas exclusivas para a Quina de São João começam nesta terça-feira - AG. O Dia

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 13:37 | Atualizado 15/06/2021 13:43

A estimativa de prêmio para a Quina de São João aumentou para R$ 190 milhões. O concurso especial 5.590 não acumula e teve acréscimo no valor da premiação após o sorteio anterior não ter registrado ganhadores na faixa principal. As apostas exclusivas para a Quina de São João começam nesta terça-feira (15). O sorteio será realizado em 26 de junho, no espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal Caixa no Youtube).

Para jogar, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis e torcer. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante. As apostas podem ser feitas nos volantes específicos ou nos de concursos regulares em qualquer lotérica do país, no app Loterias Caixa e no Portal Loterias Caixa, no endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá, no primeiro mês, mais de R$ 383 mil em rendimentos. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 700 imóveis no valor de R$ 271,4 mil cada.

Combo especial do sorteio

No portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), é possível adquirir um combo especial do sorteio com 15 apostas para o concurso 5.590. Também é possível apostar em três outros combos contendo apostas de diversas modalidades, além do concurso especial.