Por O Dia

Publicado 15/06/2021 11:26 | Atualizado 15/06/2021 11:30

A rede de Supermercados Guanabara passou a vender os cosméticos da marca Vult em uma parceria inédita na praça do Rio de Janeiro.

A parceria começa com um projeto piloto nas lojas da Barra da Tijuca, Campo Grande – Rio do A e Tijuca. Neste primeiro momento, o Guanabara colocou à venda cerca de 160 itens da marca, mas a empresa está autorizada a vender a linha completa de produtos. A expectativa da rede é que, com a chegada da Vult, a linha de beleza tenha um aumento de até 20% nas vendas.

“As nossas redes sociais e as pesquisas internas apontaram que o cliente Guanabara queria mais opções em produtos de beleza, além de mais diversificação na linha de maquiagem. Identificamos que a Vult é a marca ideal para atendermos aos pedidos e nosso encontro deu match: em menos de 30 dias a parceria foi concretizada. Somos o primeiro supermercado do Rio a oferecer produtos da marca”, afirma o gerente de compras, Marcelo Ramos.

Vult é uma marca brasileira, presente no mercado desde 2004. Sua grande missão é transformar, democratizar e valorizar a beleza e o bem-estar de cada pessoa, oferecendo aos seus consumidores produtos de qualidade, acessíveis e inovadores.

Em breve a linha Vult estará disponível em todas as lojas da rede de Supermercados Guanabara.