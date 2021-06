O valor médio do benefício é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O valor médio do benefício é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 09:59 | Atualizado 15/06/2021 17:10

Rio - Nesta terça-feira, a Caixa Econômica anunciou a antecipação do calendário da terceira parcela do auxílio emergencial 2021. O novo calendário tem início na sexta-feira, dia 18, com crédito para os nascidos em janeiro. Marcado inicialmente para encerrar em 12 de agosto, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o terceiro ciclo agora finaliza no dia 19 de julho.



“Mais uma vez, a Caixa vai antecipar o pagamento do auxílio emergencial com toda a segurança e respeitando os protocolos de enfrentamento da covid-19. O banco segue com a missão de estar ao lado dos brasileiros, em especial, os mais humildes”, comentou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

A mudança mais significativa será para os nascidos em dezembro, que passam a ter direito à terceira parcela ainda em junho, no dia 30, junto com quem faz aniversário em novembro. Antes, quem nasceu no último mês do ano receberia em 21 de julho.



"O trabalho realizado pelo Ministério da Cidadania e seus parceiros tem possibilitado a antecipação dos pagamentos, mostrando que a operação está sendo realizada com eficiência. O dinheiro chegará mais cedo a quem mais está sofrendo com as consequências econômicas geradas pela pandemia do novo coronavírus", afirmou o ministro da Cidadania, João Roma.



A mudança também tem impacto nos saques. O calendário original previa o início da fase de retirada do dinheiro da terceira parcela em 13 de julho. Pelo novo cronograma, a data passa a ser 1º de julho, para nascidos em janeiro.

Publicidade

Da mesma forma que nos créditos em conta, a alteração é mais perceptível para os nascidos no fim do ano. Os aniversariantes de novembro, que teriam acesso aos saques em 10 de agosto, passarão a ter essa possibilidade 24 dias antes, em 16 de julho. Para os aniversariantes de dezembro, o cronograma foi antecipado em 23 dias. Agora será em 19 de julho.



Confira abaixo o novo calendário de crédito da terceira parcela:

Nascidos em janeiro - 18 de junho



Publicidade

Nascidos em fevereiro - 19 de junho



Nascidos em março - 20 de junho



Publicidade

Nascidos em abril - 22 de junho



Nascidos em maio - 23 de junho



Publicidade

Nascidos em junho - 24 de junho



Nascidos em julho - 25 de junho



Publicidade

Nascidos em agosto - 26 de junho



Nascidos em setembro - 27 de junho



Publicidade

Nascidos em outubro - 29 de junho



Nascidos em novembro - 29 de junho



Publicidade

Nascidos em dezembro - 30 de junho

Veja o novo calendário de saques da terceira parcela:



Publicidade

Nascidos em janeiro - 1º de julho



Nascidos em fevereiro - 2 de julho



Publicidade

Nascidos em março - 5 de julho



Nascidos em abril - 6 de julho



Publicidade

Nascidos em maio - 8 de julho



Nascidos em junho - 9 de julho



Publicidade

Nascidos em julho - 12 de julho



Nascidos em agosto - 13 de julho



Publicidade

Nascidos em setembro - 14 de julho



Nascidos em outubro - 15 de julho



Publicidade

Nascidos em novembro - 16 de julho



Nascidos em dezembro - 19 de julho

Publicidade

Essa não é a primeira vez que o Governo Federal e a Caixa antecipam as datas do auxílio emergencial 2021. O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda também foram antecipados.



Bolsa Família



Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o Auxílio Emergencial 2021 da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.



Para quem recebe por meio da Conta Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.



Atendimento ao cidadão



A central telefônica 111 da CAIXA funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, e está pronta para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.