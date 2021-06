Clientes de planos de saúde terão acesso a 69 novas coberturas a partir desta quinta - Banco de imagens Pixbay

Por iG

Publicado 15/06/2021 19:00

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou, nesta terça (15) a suspensão temporária de oito planos de saúde de cinco operadoras. O motivo dos congelamentos é o aumento de reclamações de consumidores durante o primeiro trimestre deste ano. A proibição da venda dos convênios começa a valer nesta sexta-feira, 18.

A ação faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento. O programa acompanha o desempenho do setor para proteger os usuários. A ANS analisou 20.468 reclamações no período.

35.080 beneficiários foram protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no monitoramento de satisfação.

Veja a lista dos cancelados:

Unimed Vertente Do Caparaó - Cooperativa De Trabalho Médico Ltda

Unimed Norte/Nordeste Federação Interfederativa Das Sociedades Cooperativas De Trabalho Médico

Unimed Norte/Nordeste-federação Interfederativa Das Sociedades Cooperativas De Trabalho Médico

Unimed Norte/Nordeste-federação Interfederativa Das Sociedades Cooperativas De Trabalho Médico

Unimed-são Gonçalo - Niterói - Soc.Coop.Serv.Med E Hosp Ltda

Unimed-são Gonçalo - Niterói Soc.Coop.Serv.Med Hosp Ltda

Oralclass Assistencia Médica E Odontológica Ltda.

Biovida Saúde Ltda.

Planos de saúde que voltaram

A ANS também divulgou a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Seis planos de quatro operadoras terão a venda liberada a partir do programa de monitoramento da agência.