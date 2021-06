O valor médio do benefício é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O valor médio do benefício é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Brasil Econômico

Publicado 15/06/2021 11:07

Rio - O site do Dataprev, responsável pela análise dos beneficiários do auxílio emergencial, divulgou nesta terça-feira a nova lista de aprovados para receber o benefício. O site atualizou com os novos requerimentos e está disponível para consulta pelo site https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/

Como consultar?

Publicidade

Para consultar a situação, o beneficiário deve acessar a plataforma e informar o número do CPF, o nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Além da análise do benefício, a plataforma informa: Resultados das análises, data de recebimento e envio dos pedidos, motivo para negativa do benefício, situação da segunda solicitação e contestação do pedido negado.



Também é possível fazer a consulta pelo site da Caixa: auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111.

Publicidade

Quem pode receber?



Tem direito ao benefício quem recebeu o auxílio emergencial em 2020, é trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família, tem renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300) ou tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550).

Publicidade

Em 2021 45,6 milhões de famílias recebem o programa. No ano passado esse número era de 68,2 milhões.