O texto vai prever o pagamento de bônus para os servidores avaliarem concessões de aposentadorias, pensões, auxílios-doença e o próprio BPC - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por Maria Clara Matturo

Publicado 23/06/2021 14:40 | Atualizado 23/06/2021 14:47

Rio - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai começar a pagar a segunda parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas nesta quinta-feira. Segundo o instituto, no Rio, 2,6 milhões de beneficiários serão contemplados, enquanto no Brasil todo, 31 milhões de aposentados e pensionistas receberão o adiantamento. Os depósitos, antecipados por causa da crise da covid-19, vão começar no dia 24 de maio e ocorrerão até o dia 7 de julho.



Quem tem direito ao 13º salário



Tem direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.



Não têm direito ao abono anual os que recebem benefícios assistenciais, como Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas) e Renda Mensal Vitalícia (RMV).



Como será feito o depósito



O depósito será feito entre os dias 24 de junho e 7 de julho para quem recebe um salário mínimo. A data do pagamento será de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador.



Por exemplo, o segurado com o final do benefício de número 1, receberá em 24 de junho; com final 2, em 25 de junho; final 3, em 28 de maio, e assim por diante.

Para quem recebe renda mensal acima de um salário mínimo, receberá a primeira parcela do benefício entre 1º e 7 de julho.



Neste caso, quem tem o final do benefício entre 1 e 6, receberá no dia primeiro de julho; quem tem o final do benefício entre 2 e 7, em 2 de julho, e assim por diante.

Imposto de Renda

Nesta parcela de pagamento do 13° salário será realizado o desconto de Imposto de Renda. A tributação varia conforme idade e renda do segurado. Segurados de até 64 anos, que recebem mais de R$1.903,98, estão sujeitos ao pagamento do IR. Acima dos 65 anos, somente terão o descontos aqueles que recebem acima de R$ 3.807,96.

Para ter acesso ao contracheque, os beneficiários precisam acessar a sua conta no portal gov.br e clicar no item "Extrato de pagamento de benefício".

Confira o calendário



Benefícios de até um salário mínimo



Final do benefício 2ª parcela

1 24 de junho

2 25 de junho

3 28 de junho

4 29 de junho

5 30 de junho

6 1º de julho

7 2 de julho

8 5 de julho

9 6 de julho

10 7 de julho



Benefícios acima de um salário



Final do benefício 2ª parcela



1 e 6 1º de julho

2 e 7 2 de julho

3 e 8 5 de julho

4 e 9 6 de julho

5 e 0 7 de julho