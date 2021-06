Empreendimento Vitale Eco, em Campo Grande, Zona Oeste, tem unidades a partir de R$ 193 mil - Divulgação

Empreendimento Vitale Eco, em Campo Grande, Zona Oeste, tem unidades a partir de R$ 193 milDivulgação

Por Letícia Moura

Publicado 23/06/2021 16:42 | Atualizado 23/06/2021 16:54

Rio - Os brasileiros que querem deixar o aluguel terão a oportunidade de realizar o sonho da casa própria no Feirão Caixa Casa Própria, que começará nesta sexta-feira, 25. O evento, que vai terminar no próximo dia 4, ocorrerá totalmente on-line pela primeira vez, no endereço: http://www.caixa.gov.br/feirao. Segundo o banco, serão ofertados mais de 180 mil imóveis em todo o país e mais de 6 mil imóveis Caixa com condições especiais de financiamento.

A Direcional Engenharia vai oferecer unidades a partir de R$ 117 mil no Rio de Janeiro. A empresa participará do feirão com mais de duas mil unidades de 14 empreendimentos disponíveis em Campo Grande, Guaratiba, Santa Cruz, Jacarepaguá, Vargem Grande, todos na Zona Oeste, e Pavuna, Zona Norte, além de outros nos municípios de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Itaboraí e São Gonçalo, na Região Metropolitana. O cliente pode dar a entrada com cartão de crédito e débito, PIX, financiar o sinal em até 72 vezes, além de contar com o subsídio da Caixa e poder usar o FGTS.

Publicidade

A CAC Engenharia vai disponibilizar 782 unidades pelo programa Casa Verde e Amarela localizadas em duas praças (Rio de Janeiro e Minas Gerais), com valores a partir de R$ 127.400. No Rio de Janeiro, os imóveis ficam em São Gonçalo, na Região Metropolitana, Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Já em Minas Gerais, será possível encontrar oportunidades em Uberaba, Contagem e Ponte Nova.

As condições para o fechamento do negócio, de acordo com Cristiano Coluccini, CEO da CAC, incluem parcelas a partir de R$ 399, descontos que vão de R$ 8 mil a R$ 10 mil, dependendo do residencial, entrada parcelada em até 60 vezes, além de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e registro grátis.

Publicidade

"Estaremos com uma equipe de corretores disponível durante todo evento para tirar dúvidas e ajudar na negociação. Para uma experiência ainda mais assertiva, já que o feirão é 100% digital, o cliente poderá ter acesso ao tour virtual dos empreendimentos para conhecer melhor o seu futuro lar", conta Coluccini.

A Riooito Incorporações participará com o empreendimento Cenário dos Pássaros, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Os imóveis, entre apartamentos tipo (padrão) e gardens (apartamentos no térreo com quintal privativo), têm valores de R$ 180 mil. De acordo com Mariliza Fontes Pereira, CEO da Riooito, a entrada poderá ser facilitada em até 24 vezes.

Publicidade

"O evento será uma grande oportunidade de trocar o aluguel pela casa própria, pois o momento continua muito favorável para aquisição. A grande vantagem de comprar uma unidade no Cenário dos Pássaros é fechar negócio e assinar imediatamente o contrato de financiamento com a Caixa, pois as obras já foram iniciadas. O valor de R$ 180 mil vale tanto para os apartamentos quanto para as unidades gardens, tipologia muito procurada na pandemia por oferecer um quintal privativo", comenta Mariliza.

A Riviera Construtora levará 960 unidades do Central Park Riviera, bairro planejado pelo programa Casa Verde e Amarela que a empresa está construindo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Para que o cliente possa conhecer o Central Park Riviera, a construtora vai disponibilizar vídeos 360º do empreendimento.

Publicidade

Segundo Jamille Dias, diretora de Vendas e de Marketing, o interessado que optar pelo pagamento à vista terá 8% de desconto. "Além disso, estaremos com outras condições especiais para estimular o fechamento do negócio. Vale lembrar que o momento é bastante favorável para a aquisição do imóvel, pois as taxas de juros estão muito atraentes", afirma Jamille.



A Vitale estará com dois empreendimentos. Em Vargem Grande, Zona Oeste, a opção na planta é o Vitale Eco, com unidades de R$ 193 mil em diante. Neste caso, o cliente com renda familiar de até seis salários mínimos terá a documentação custeada pela Vitale (registro e ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis). Entre os diferenciais do empreendimento que faz parte do programa Casa Verde e Amarela estão varandas em vidro, elevador em cada edifício e mais de 6 mil metros quadrados de área de lazer ao ar livre, com opções para todos da família.



Já no Campinho, na Zona Norte, o Vitale Easy, em construção, tem imóveis a partir de R$ 199 mil. “Os clientes poderão consultar online todas as informações dos empreendimentos, fazer simulações de financiamento e tirar as dúvidas diretamente com a Vitale e com os correspondentes Caixa Aqui via chat. Tudo em uma única plataforma”, afirma Eduardo Paiva, diretor da construtora.

Publicidade

A Vivaz e a Living, do grupo Cyrela, ofertarão 750 unidades distribuídas em 12 empreendimentos nos bairros do Engenho de Dentro, Ramos, Andaraí, Rocha, Del Castilho, São Cristóvão, Piedade, Tijuca, ambos na Zona Norte, e Taquara, Zona Oeste. A construtora concederá descontos de até 15%, documentação grátis e projeto de decoração em produtos específicos. Unidades com preços especiais, a partir de R$ 187 mil.

A Cury Construtora oferecerá cerca de 400 unidades em regiões como Niterói, São Gonçalo, Centro do Rio, Zona Norte, Oeste e Baixada Fluminense. Há a possibilidade de subsídio será de até R$ 29 mil, no programa Casa Verde e Amarela para algumas unidades. A empresa também disponibilizará escritura grátis e descontos especiais em diversas unidades. Os imóveis custarão de R$ 155 mil em diante.