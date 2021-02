Governo quer melhorar ambiente para empreendedores e alavancar economia local, desburocratizando processos de legalização e melhorando segurança e infraestrutura Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 19/02/2021 13:18

SÃO GONÇALO apresentou um aumento de 39% na abertura de empresas em janeiro de 2021, em comparação ao mesmo período de 2020. Neste ano foram abertos 146 novos estabelecimentos, contra 105 do ano passado. Com esse desempenho, a cidade segue em quarto lugar no ranking estadual. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). Até o início desta semana, a cidade já tinha aberto cerca de 180 novas firmas. Se no ano passado lojas e restaurantes lideravam a lista de novos empreendimentos, em 2021 o comércio, laboratórios químicos e clínicas médicas puxam a fila da retomada econômica da cidade.

A cidade, apesar de se manter na quarta colocação na série histórica com 26% menos empresas, se compararmos os anos de 2019 (2.170) e 2020 (1.596), busca, após um ano desafiador para a economia, a retomada do desenvolvimento. Segundo previsão da Jucerja, se mantiver o desempenho do mês de janeiro. o município deverá abrir mais de 1.700 novas empresas neste ano, apresentando um concreto crescimento e fortalecimento do setor.



"Acreditamos que, se melhorarmos o ambiente para os empreendedores, conseguiremos alavancar a economia em nosso município. Para isso, precisamos desburocratizar os processos de legalização, melhoria na questão da segurança e infraestrutura. Estamos muito animados, pois estamos vendo o empenho de todas as secretarias na melhoria deste cenário", pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço.

