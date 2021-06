Setor de shopping registrou vendas de R$ 3,5 bilhões na semana do Dia dos Namorados - Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:00 | Atualizado 23/06/2021 18:09

Rio - Na semana do Dia dos Namorados (6 a 12 de junho), o setor de shopping registrou vendas de R$ 3,5 bilhões, aumento de 134,4% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o ICVA (Índice Cielo de Varejo Ampliado). Importante lembrar que na mesma data comemorativa de 2020 aproximadamente 30% dos shoppings estavam fechados em cumprimento a decretos municipais e estaduais por conta da pandemia de Covid-19. O resultado positivo deste ano representou uma injeção de R$ 2 bilhões na economia em relação à data comemorativa de 2020. Os dados foram apurados em um levantamento da Cielo em parceria com a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers).



"O setor de shopping já provou sua resiliência e segue em recuperação gradual. No entanto, para que isso se confirme, não podem haver novos fechamentos. Além disso, é importante que os empreendimentos voltem a funcionar sem restrições de dias e horários. Na comparação com 2019, as vendas do Dia dos Namorados de 2021 ficaram 10% abaixo do registrado naquele ano. Em termos reais (descontada a inflação), houve queda de 21% e um volume de vendas R$ 736,8 milhões inferior ao observado há dois anos.

No período de vendas do Dia dos Namorados, os shopping centers registraram ticket médio de R$ 203, o que representou alta de 3,6% em relação ao ano passado. O levantamento da Abrasce também apurou o ticket médio das lojas de rua: R$ 89, um crescimento de 45,9% frente o ano anterior. O setor conta com 601 shopping centers no país, mas devido a decretos municipais e estaduais boa parte dos empreendimento ainda funciona com restrições de horários.