As consultas podem ser feitas no site da Receita Federal ou no aplicativo para smartphone. - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:02 | Atualizado 23/06/2021 11:18





Este lote será destinado aos idosos acima de 60 anos, às pessoas que possuem alguma deficiência, pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério, indivíduos não prioritários que tenham entregado a declaração até o dia 21 de março e restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, serão contemplados 4.222.986 contribuintes.



A nova rodada de pagamentos está prevista para o dia 30 de junho. Já o primeiro lote foi pago no dia 31 de maio a 3,4 milhões de contribuintes, e totalizou um custo de R$ 6 bilhões, a maior quantia já paga até agora, segundo a Receita Federal. A Receita Federal vai abrir nesta quarta-feira, 23, a partir das 10h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021. As consultas podem ser feitas no site da Receita Federal ou no aplicativo para smartphone.Este lote será destinado aos idosos acima de 60 anos, às pessoas que possuem alguma deficiência, pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério, indivíduos não prioritários que tenham entregado a declaração até o dia 21 de março e restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, serão contemplados 4.222.986 contribuintes.A nova rodada de pagamentos está prevista para o dia 30 de junho. Já o primeiro lote foi pago no dia 31 de maio a 3,4 milhões de contribuintes, e totalizou um custo de R$ 6 bilhões, a maior quantia já paga até agora, segundo a Receita Federal.

Neste ano, as restituição também serão paga em cinco lotes, veja as datas:



1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 30 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Como consultar?

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ( www.gov.br/receitafedera l), buscar a opção "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, "Consultar a Restituição".

O pagamento da restituição será feitoo diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.