Com 20 anos e presente em todos os estados brasileiros, o Cartão de TODOS firmou-se como uma alternativa viável para o atendimento amplo da população brasileira na área de saúde e também em educação, lazer e outros - Divulgação

Com 20 anos e presente em todos os estados brasileiros, o Cartão de TODOS firmou-se como uma alternativa viável para o atendimento amplo da população brasileira na área de saúde e também em educação, lazer e outrosDivulgação

Publicado 19/07/2021 07:00

Rio - A procura por um atendimento médico de qualidade e com baixo custo aumentou ainda mais durante a pandemia da covid-19. Com os postos de atendimento e hospitais das redes pública e privada próximos do esgotamento, a oportunidade para suprir a demanda de pessoas preocupadas com a saúde tornou- se essencial – especialmente no setor popular, onde alternativas econômicas e viáveis para populações de diversos perfis mostraram-se extremamente necessárias.

Nesse cenário, o Cartão de TODOS, maior cartão de descontos do Brasil e que tem entre seus principais benefícios o atendimento em saúde popular, firmou-se como uma alternativa que trouxe segurança para os cidadãos e facilidades com os melhores preços. Como consequência da demanda e da alta aderência da população aos serviços de excelência prestados, o Cartão dobrou de tamanho em número de filiados e quantidade de atendimento nos últimos 18 meses.

Publicidade

Em 2021, a empresa, que nasceu em Minas Gerais, comemora 20 anos de história. Credibilidade, reconhecimento e atualização com as melhores práticas e atendimentos em sua área colocam o Cartão de TODOS como uma das marcas de maior confiança em seu segmento. Prova disso é a ampla atividade de suas mais de 300 clínicas associadas e credenciadas, que realizam por mês quase 1 milhão de consultas (entre atendimentos médicos, odontológicos, exames e outros). Atualmente, a cobertura do Cartão de TODOS é muito abrangente para a população, estando presente em todos os estados brasileiros, com unidades abertas na grande maioria das cidades com mais de 70 mil habitantes.

Tales Vilar, vice-presidente do Cartão de TODOS e CEO do Mais TODOS, reafirma compromisso em levar atendimento de qualidade por preços acessíveis em diversos setores importantes para a população Divulgação

Publicidade

Incluindo o atendimento em saúde popular e descontos expressivos em farmácias, óticas e outros, o Cartão de TODOS fornece benefícios em mais de 12 mil estabelecimentos por todo o país, sendo muito mais que um facilitador de acesso a serviços de saúde, mas atuando também em áreas como educação, lazer, turismo, esportes, entre outros.

“Com o Cartão de TODOS, já preenchemos a lacuna entre a rede pública e privada para acesso a serviços de saúde. Agora, nosso propósito é mudar a vida das pessoas”, diz o presidente do Cartão de TODOS, Altair Vilar.

Publicidade

Como funciona o Cartão de TODOS

Voltado especialmente para os brasileiros de média e baixa renda, sobretudo das classes C e D, o Cartão de TODOS tem se firmado como um parceiro confiável e de excelência para uma ampla população, isso porque, seu modelo é baseado no acesso viável a todos. Com consultas realizadas a R$ 24 para clínico geral e a R$ 32 para outras áreas médicas, a empresa se destaca por permitir o acesso à saúde primária de alto nível por baixo custo. Ao aderir, o filiado e sua família (cônjuge e filhos solteiros de até 21 anos) passam a ter descontos nas mais de 300 clínicas parceiras e em diversos tratamentos médicos, odontológicos, exames, farmácias, óticas e pequenos procedimentos.

Publicidade

Além disso, filiados e seus dependentes de até 21 anos têm acesso a descontos expressivos em cursos universitários e escolas de idiomas, assim como na plataforma PreparaTODOS — com mais de 1,2 mil cursos profissionalizantes —, e em diversas opções de lazer, como hotéis, parques aquáticos e de diversão, entre outros.

Ampliação de serviços

Publicidade

Mas não é apenas nas áreas em que se consagrou que o Cartão de TODOS quer tornar-se um parceiro de destaque para seus usuários. Ciente das dificuldades enfrentadas pela população diante da crise econômica e sanitária provocada pelo coronavírus, que afetou drasticamente a renda, o emprego e a qualidade de vida dos brasileiros, a empresa aumentou ainda mais sua cobertura de benefícios e descontos, facilitando o alcance de muitos a serviços indispensáveis, sempre pelo melhor custo.

Apenas neste ano, a empresa já lançou dois produtos que facilitam o acesso da população a serviços essenciais com preços populares e ofertas, como o Alô TODOS, o plano de telefonia mais barato do Brasil, e ainda um serviço de fornecimento de gás com desconto e cashback, em parceria com a Ultragaz.

Publicidade

O Cartão de TODOS oferece ampla gama de descontos em medicina, odontologia, exames e outros, e é referência nacional no atendimento em saúde popular, qualidade de vida e serviços indispensáveis Divulgação

No final de 2020, a companhia lançou também O Mais TODOS, uma unidade financeira de serviços de banco digital, que permite acesso simplificado a serviços bancários, de crédito e de pagamento, atendendo inicialmente o público relacionado ao Cartão de TODOS, que hoje atinge mais de 4 milhões de famílias. Entre os serviços que serão disponíveis estão previstos, inclusive, microcrédito e financiamentos para subsidiar tratamentos médicos e odontológicos. “Queremos ser reconhecidos como a maior empresa de impacto social para os nossos clientes”, afirma Tales Vilar, vice-presidente do Cartão de TODOS.

Publicidade

Todos esses alcances extraordinários e inéditos no mercado brasileiro tornaram-se possíveis porque o Cartão de TODOS possui um mecanismo verdadeiramente diferenciado de atuação. Suas iniciativas estão alinhadas a um modelo de gestão baseado na Administração Solidária, apoiada na filosofia “todos por todos”. O sucesso no Brasil instigou a empresa a buscar expansão internacional, levando todo o seu suporte e modus operandi para fora do país, ao mesmo passo em que amplia a sua cobertura nacional. Assim, atualmente, a marca está presente também na Colômbia e no Chile.

www.cartaodetodos.com.br Para saber mais sobre o Cartão de TODOS, acesse o site: