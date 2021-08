Bolsas de estudo vão premiar bons alunos de Itaguaí - Divulgação - Ternium

Bolsas de estudo vão premiar bons alunos de ItaguaíDivulgação - Ternium

Publicado 24/08/2021 16:17

Com um visual moderno, estandes em 3D e avatares que simulam os visitantes, a Segunda Edição da Feira Virtual EducationUSA disponibiliza informações oficiais sobre estudar nos Estados Unidos através de uma experiência imersiva e tecnológica. Alunos da América do Norte, Caribe, América Central e América do Sul, que sonham com intercâmbio, poderão passear pela plataforma e se encontrar virtualmente com representantes de mais de 80 universidades americanas.Os participantes são protagonistas no processo e terão a chance de bater um papo via chat com os profissionais das universidades, ao mesmo tempo que assistem a webinars com temas variados sobre: visto estudantil, bolsas de estudos, vida acadêmica além de conhecerem as oportunidades em cursos de graduação, pós-graduação e intensivos de curta-duração. O evento é gratuito e está programado para dia 25 de agosto, das 16h às 20h. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do link: https://educationusafair.vfairs.com/ Estudantes receberão visto de entrada nos Estados Unidos mesmo sem terem sido vacinados contra Covid-19. Eles serão imunizados em solo americano.Mesmo na pandemia, João Vitor Boechat, de 17 anos, conseguiu ganhar uma bolsa de estudos para cursar Engenharia Elétrica e da Computação em Duke University, Carolina do Norte. Ele acredita que a mentoria do EducationUSA foi fundamental para realizar o sonho de estudar fora:“O processo de candidatura para uma faculdade americana é bem diferente do que estamos acostumados no Brasil. O EducationUSA foi essencial para que eu pudesse escolher a universidade mais compatível com meu perfil e me preparar para uma application competitiva. A Feira é uma oportunidade única. Meu primeiro contato com intercâmbio veio participando desses eventos, foi como eu percebi que o meu sonho não estava tão distante quanto parecia,” conta BoechatEm breve, ele estará entre os mais de 16 mil brasileiros que estudam nos EUA. Assim como outros viajantes, os candidatos permanecem sujeito à exigência dos Estados Unidos de apresentar um teste negativo para a Covid-19. Quem não conseguiu ser vacinado no país de origem, será imunizado ao chegar em solo americano. “Estou muito animado! É tudo tão novo para mim, que não sei o que esperar,” comemora o rapaz pela dupla conquista.Além dos webinars ao vivo, os visitantes são convidados a navegar pelo salão de conferência e acessar outros conteúdos gravados em inglês, espanhol ou português clicando nos estandes digitais. Todo o conteúdo ficará disponível de forma gratuita, até 30 dias após o evento.16:00 às 16:25 - How to apply for a student visa - Com representante da Embaixada Americana16:40 às 17:05 - Checklist for Success: Searching For Your Undergraduate Options - Com EducationUSA Advisers17:20 às 17:45 - Graduate studies in the United States - Com EducationUSA Advisers18:00 às 18:25 - Gameplan to Finance Your Studies in the U.S. - Com EducationUSA Advisers18:40 às 19:05 - Study at a Community College - Com EducationUSA Advisers19:20 às 20:00 - The International Student Experience in the U.S. - Student Panel - Com EducationUSA Advisers e EstudantesTips to master standardized testing: SAT/ACT/GREEstudios de pregrado / licenciatura en Estados UnidosEstudios de posgrado en Estados UnidosCómo financiar tus estudios en Estados Unidos - pregradoCómo financiar tus estudios en Estados Unidos – posgradoEstudia en un Community College