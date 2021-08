Salário mínimo deve chegar a R$ 1.170 no próximo ano - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 26/08/2021 08:53

O governo federal estuda elevar o valor do salário mínimo de R$ 1.100 para R$ 1.170 em 2022. Segundo a Folha de São Paulo, o Ministério da Economia trabalha com a taxa de reajuste de 6,2%, acima do teto da meta para este ano, que é 5,25%.



Ainda assim, o valor deve ficar defasado, isso porque o mercado financeiro, na última projeção, elevou a expectativa de inflação para 7,11%.

A correção deve ser apresentada na peça do Orçamento para 2022 até dia 31 de agosto.



O descolamento da realidade inflacionário pode trazer consequências ao planejamento do ano que vem, como uma folga maior no teto de gastos, que ampliaria o espaço para medidas prioritárias do governo, como o aumento do Bolsa Família.