Da esquerda para a direita: mediador e jornalista Marlon Brum, Simon Mayle, Gustavo Tutuca e Michael NagyEduardo Uzal

Publicado 26/08/2021 07:00 | Atualizado 26/08/2021 07:34

Rio - O terceiro dia do Movimento Rio em Frente da Fecomércio em parceria com o jornal O DIA e apoio do Rio de Mãos Dadas ocorreu nesta quarta-feira (25), com dois painéis, o primeiro com uma palestra máster de Simon Mayle, diretor de eventos RX Global, com o tema Conexão Humana, eventos e o estado do Rio com debate entre Gustavo Tutuca (secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro) e Michael Nagy (Dirertor de Marketing do Fairmont Hotel) sob a mediação do jornalista Marlon Brum. O evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook e Youtube do jornal O DIA.

Em sua fala de abertura, Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio, ressalta a importância do turismo para a economia do Rio. "O setor de turismo represente 4% do PIB no nosso estado, no Brasil 2%. O peso que temos é algo que as autoridades precisam apoiar", diz.

A retomada dos eventos de turismo no estado do Rio foi foco principal. O Secretário de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca destaca como o Rio valorizou o turismo interno. "O interior do estado do Rio de Janeiro foi uma das maiores procuras turísticas desse último período. Muitos destinos das nossas 12 regiões turísticas eram desconhecidos do carioca. Poucas pessoas conheciam a região das Agulhas Negras, Visconde de Mauá, Areal, Mangaratiba, outras pequenas cidades”, diz.

O turismo ajuda em diversos ramos da economia, gerando empregos em diversas áreas. “Não só ajudam os centros de convenções, os hotéis, os restaurantes. Faz uma promoção global quando une tanta gente, coloca a cidade no mapa”, complementa Simon Mayle, diretor de eventos RX Global.

Além disso, os eventos e o turismo estão interligados. Muitas pessoas viajam para participar de eventos, como o caso do Rock in Rio. “Quando traz pessoas de fora, está entrando dinheiro novo para a cidade, circulando a economia, gerando empregos. Não é só turismo, é economia plena, seja corporativo ou um show”, complementa o diretor de marketing do Fairmont Hotal, Michael Nagy.

Retomada dos eventos e impacto do turismo no Rio de Janeiro

O segundo painel continuou com debate da retomada da economia no setor de turismo e eventos, com o tema Retomada dos eventos e impacto do turismo no Rio de Janeiro. Os convidados para esse painel foram Roberta Werner (CEO do Rio Convention & Visitors Bureau), Antônia Leite Barbosa (Subsecretária de Promoção de Eventos do Município do Rio), Sérgio Ricardo de Almeida (presidente da TurisRio), Adriana de Carvalho (Assessora de Turismo da Fecomércio) e Cristiano Botinha (Sócio e Diretor da Vertical de Música V3A).

Segundo Adriana de Carvalho todo o estado tem potencial turístico. “Cada um com sua característica, uns com mais turismo de eventos, outros de aventura”, diz. Em relação aos eventos, um dos fatores que mais influencia a escolha de um destino de viagem é a programação.



"Tenho me perguntado qual o legado que a gente pode deixar para a cidade. Não é a cidade servindo aos eventos e sim os eventos servindo a cidade. Como a gente pode colocar energia em eventos que de fato colaborem com a narrativa que a gente quer construir”, questiona Antônia Leite Barbosa, Subsecretária de Promoção de Eventos do Município do Rio.

O setor já está se preparando para essa retomada, a vacinação é o primeiro passo. “Muita gente vai querer fazer eventos, é dever da secretaria chamar atenção para os estados do interior também”, é o que afirma o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida. “Fazer mais hotéis no interior, para chamar os turistas para os centros de convenção que temos, em Vassouras, Macaé, outras cidades”, completa.

Não apenas como destino de lazer, a cidade tem potencial para receber outro segmento de turistas, é o que afirma Roberta Werner. “O Rio de Janeiro, além do lazer, precisa fortalecer a imagem enquanto negócio, precisa ser percebido como destino capaz de sediar eventos de negócio de qualquer natureza”, ressalta a CEO do Rio Convention & Visitors Bureau.

E para a economia, o setor representa grande parte do lucro do estado. “Os eventos representam o segundo maior PIB do estado do Rio de Janeiro, só perde para óleo e gás. Gera empregos, movimenta a economia, gera impostos”, afirma Cristiano Botinha, Sócio e Diretor da Vertical de Música V3A.

O evento também teve participação da plateia, enfatizando a importância da união entre os setores em fóruns como o Movimento Rio em Frente. "O setor empresarial precisa dessa liderança, dessa combinação de promoção, discurso e campanhas unidas", diz Pedro Guimarães, um especialista do setor de turismo que estava na plateia.

Além disso, foi destacado o Prêmio Visão Consciente, da Fecomércio, que está em sua segunda edição. O prêmio possui duas categorias divididas entre micro, pequenas, médias e grandes empresas. “É um prêmio planejado pela Fecomércio para apoiar as micro, pequenas, médias e grandes empresas que fizeram a diferença nesse ano de pandemia, empresas que se reinventaram e tiveram uma entrega efetiva a sociedade, que diversificaram seus produtos e tiveram uma nova forma de abordagem ao público. A premiação será uma viagem a Nova York”, comenta Heber Moura, diretor de comunicação da Fecomércio.

Saiba mais:

As inscrições são feitas pelo site: https://premiovisaoconsciente.com.br/

Confira o restante da programação da semana:



Quinta-feira (26/08):

Palestrantes convidados irão apresentar das 10 até 12:30 o tema Mobilidade- caminhos da mobilidade para o futuro sustentável no Rio. Estão confirmados os seguintes nomes: Lorena Freitas (ITDP – Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento), Márcio Hannas (Presidente do VLT Carioca) e Alexandre Rojas (Engenheiro de Transportes da Uerj).

Sexta-feira (27/08):

O último dia terá como tema de encerramento “Retoma Rio”, com representantes da área de desenvolvimento, segurança e comércio, visto que a retomada envolve diversas áreas da economia. O horário do evento é das 10 até 12:30 e terá a participação de Vinicius Farah (Secretário de Desenvolvimento do Estado), Allan Turnowski (Secretário de Polícia Civil do Estado do RJ), Vander Giordano (Vice-Presidente Institucional da Multiplan e também membro do conselho da ABRASCE) e Sergio Castro Jr (Diretor da Sergio Castro Imóveis).