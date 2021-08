Internautas relatam instabilidade no site para pagar dívidas do MEI - Divulgação

Publicado 30/08/2021 15:31 | Atualizado 30/08/2021 16:46

Todos os microempreendedores individuais (MEIs) têm até esta terça-feira, 31, para quitar os débitos com a Receita Federal antes que o valor seja inscrito na Dívida Ativa da União. No entanto, apesar do prazo apertado, diversos usuários foram até as redes sociais para reclamar da instabilidade apresentada no site nesta segunda.

"Amados, o site da receita já saiu do ar por excesso de acesso. corre pra não deixar o mei virar dívida ativa!!!", escreveu um internauta. A mensagem veio acompanhada de um registro da tela exibida no site que alegava um erro do servidor.

Outros usuários também relataram dificuldades para acessar o portal: "Deve ter um milhão de pessoas tentando pagar o MEI agora daí o site não funciona, eu amo o governo", publicou outro usuário.

"Não consigo realizar o parcelamento no site do mei, meu deus que inferno. Só dá erro!!!", reclamou um jovem, que recebeu outro relato parecido como resposta: "Eu paguei as multas na semana passada e ainda assim não consigo pagar. Sempre da erro. Entrei em contato e disseram que o sistema está sobrecarregado. Só quero é ver se a gente não conseguir efetuar o parcelamento".

Consequências



Regularizando sua situação até o prazo, o MEI evitará a cobrança judicial da dívida inscrita e outras consequências como: deixar de ser segurado do INSS, perdendo assim os benefícios previdenciários, tais como aposentadoria, auxílio doença, dentre outros; ter seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) cancelado; ser excluído dos regimes Simples Nacional e Simei pela Receita Federal, Estados e Municípios; ter dificuldade na obtenção de financiamentos e empréstimos; entre outras.



Após a inscrição, a Receita Federal informou que as dívidas poderão ser pagas ou parceladas junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pelo seu portal de serviços, o REGULARIZE, em: https://www.regularize.pgfn.gov.br

Questionado, o Ministério da Economia ainda não retornou.