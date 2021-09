A corrida pelo protagonismo está ligada ao aumento do preço do botijão de 13 quilos - Reprodução

Publicado 31/08/2021 16:15 | Atualizado 31/08/2021 18:49

O Observatório Social da Petrobras (OSP) em parceria com a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), divulgou nesta terça-feira, 31 o "Dia Nacional do Gás a Preço Justo". A ação promete vender o botijão de gás a R$ 60, na próxima quinta-feira, 2, em bairros periféricos das cidades paulistas de São José dos Campos, Santos e São Sebastião e das capitais de Belém (PA) e do Rio de Janeiro (RJ).







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Observatório da Petrobrás (@observatoriopetrobras) A campanha chamada "Petrobras para os brasileiros", luta contra a política da estatal de manter os preços dos seus produtos no Brasil alinhados com o preço de importação (PPI).

Serão disponibilizados botijões a um custo justo, sem o PPI (Preço de Paridade de Importação), que é a política de preços adotada no governo Temer que Bolsonaro mantém. A iniciativa solidária vai beneficiar famílias em situação de insegurança alimentar de cinco cidades brasileiras: os municípios paulistas de São José dos Campos, Santos e São Sebastião e as capitais do Rio de Janeiro (RJ) e de Belém (PA).

O projeto quer chamar a atenção da população para os impactos da privatização da estatal na vida dos brasileiros e mostrar que é possível vender o gás mais barato. Incitando a mudança da política preços da Petrobrás, o PPI, que é a grande responsável pelo alto custo dos combustíveis e não os impostos estaduais.

Na ação, serão distribuídos flyers e adesivos, explicando como é possível ter um preço justo do gás de cozinha. A atividade também tem o objetivo de formar comitês populares em defesa de uma “Petrobrás para os brasileiros", 100% estatal.

Além da agitação na ruas, o Observatório também está chamando um twittaço para o mesmo dia, às 10h. Queremos fazer um intenso debate pelo fim do PPI, articulando redes e ruas contra este desgoverno.