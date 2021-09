Dados foram divulgados pela Serasa - Reprodução

Publicado 31/08/2021 18:02 | Atualizado 31/08/2021 18:42

A terceira edição do “Mapa Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil”, estudo mensal divulgado pela Serasa sobre o cenário de endividamento no País e renegociações de dívidas no Serasa Limpa Nome, apontou que as mulheres representaram 54% da renegociação de dívidas e que, pelo terceiro mês consecutivo, houve uma queda no número de inadimplentes no Brasil, com 62,2 milhões ante 62,5 milhões, em junho.





Segundo a pesquisa “O Bolso dos Brasileiros”, realizada pela Serasa no início do ano, foi possível perceber que as mulheres foram as mais impactadas pela pandemia, quando 41% delas declararam ter uma redução na renda e 53% um aumento nos gastos. No entanto, os dados apresentados pelo novo Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas mostram que em julho as mulheres representaram 54% das renegociações de dívidas pelo Serasa Limpa Nome, a maior plataforma de renegociação do País:



Estados com maior representatividade (%) de mulheres em acordos fechados:



— Sergipe – 57,9%



— Amapá - 57,9%



— Piauí – 57,6%



— Maranhão – 57,6%



— Ceará – 56,7%



— Amazonas – 55,8%



— Paraíba – 55,3%



— Alagoas – 55,4%



— Rio Grande do Norte – 55,3%



— Rio de Janeiro – 55%



Já na análise das principais dívidas, o destaque continua com bancos e cartões de crédito, que seguem sendo as principais causas de inadimplência no país (29%). São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia permanecem como os estados onde há mais devedores, mas também, são os lugares com o maior número de acordos fechados no Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas. Em julho, mais de R$ 3,8 bi foram concedidos em descontos para quitação de dívidas, com descontos que chegam a 99%.



Para aqueles que estão buscando um alívio nas dívidas, a notícia é boa: a Serasa prorrogou até o dia 5 de setembro, a ação que permite que milhares de brasileiros tenham a oportunidade de quitar seus débitos por até R$ 100. No total, são mais de 14 milhões de acordos disponíveis em parceria com 24 empresas. Clique no



“Queremos tornar a vida financeira dos brasileiros cada vez mais saudável e para isso, é essencial entender como está o momento atual dos consumidores e do mercado, além de criar oportunidades para que mais pessoas consigam sair da inadimplência. Mesmo em um momento tão desafiador, os números mostram que os brasileiros estão buscando uma forma de quitar suas dívidas e por isso, a ação R$100 foi prorrogada, para que mais brasileiros tenham a oportunidade de se livrar das dívidas”, explica a gerente de marketing da Serasa, Nathalia Dirani.



Confira abaixo os canais oficiais:





— App Serasa no Google Play e App Store

— Ligação gratuita 0800 591 1222

— WhatsApp 11 99575-2096

