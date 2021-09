Bangu Shopping, Passeio Shopping, Recreio Shopping e Via Parque aderiram à campanha que tem como objetivo impulsionar o varejo - Divulgação

Bangu Shopping, Passeio Shopping, Recreio Shopping e Via Parque aderiram à campanha que tem como objetivo impulsionar o varejoDivulgação

Publicado 02/09/2021 14:47 | Atualizado 02/09/2021 16:23

Conhecida como a "Black Friday Brasileira", a Semana do Brasil começa em todo o país nesta quinta-feira, 2, e vai até o dia 12 deste mês. Mas, alguns lojistas vão estender a data para contemplar também o Dia do Cliente, celebrado no dia 15. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização dos horários de funcionamento do comércio, diversas redes de franquia oferecem descontos, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce, de até 70% em determinados produtos.

De acordo com levantamento da E-bit Nielsen, em 2020 o e-commerce brasileiro teve um faturamento de R$ 2,3 bilhões durante a Semana do Brasil, uma alta de 25% em relação a 2019.

Os shoppings da Multiplan, por exemplo, realizam a Semana Lápis Vermelho. No BarraShopping e no NewYorkCityCenter, as promoções vão reunir descontos de até 70% em produtos de diversos segmentos, como roupas, tecnologia, acessórios, produtos para casa, entre outros. Para atender a todas as necessidades dos consumidores, haverá ofertas disponíveis nas lojas físicas dos empreendimentos e no aplicativo Multi, onde os clientes terão acesso a cupons que oferecem descontos presenciais.



Compras realizadas diretamente pelo aplicativo terão frete grátis com o código “Achadinho” e serão entregues em até 2 horas. Os clientes contam ainda com o canal de venda direta, disponível na ferramenta ou pelos sites dos shoppings, onde os clientes podem entrar em contato com as lojas e realizar compras via WhatsApp. A entrega também é combinada diretamente com o lojista, via drive-thru ou por delivery próprio.



“A Semana Lápis Vermelho utiliza essa marca, tão tradicional nos nossos shoppings, para oferecer mais uma data de ofertas especiais aos nossos consumidores, o que também contribui com a retomada do desempenho dos lojistas parceiros da Multiplan”, afirma Rodrigo Peres, Co-Head de Marketing, Inovação e Negócios Digitais da Multiplan.



Os shoppings da Aliansce Sonae, entre eles Bangu Shopping, Carioca Shopping, Caxias Shopping, Passeio Shopping, Pátio Alcântara, Recreio Shopping, São Gonçalo Shopping, Shopping Grande Rio e Via Parque Shopping, vão participar do evento a partir do dia 3 a 13. Os descontos vão chegar a 70% de desconto, e estarão disponíveis nas lojas físicas e, também, para as compras online, assim como para todos os formatos de entrega ou retirada – através dos armários inteligentes, de drive-thru ou delivery tradicional.

No Shopping Tijuca, os clientes do programa de relacionamento aproveitam as ofertas sem precisar sair de casa. Lojas selecionadas do aplicativo estarão com descontos de até 70%. Na Cia Marítima, clientes da categoria 1 têm R$ 100 reais de desconto (compras acima de R$ 200); da categoria 2 têm R$ 150 OFF (compras acima de R$ 250) e da categoria 3 têm R$ 200 OFF (compras acima de R$ 300). No Mundo Verde e na Cacau Noir, a categoria 1 tem R$ 20 OFF, categoria 2 tem R$ 30 OFF e categoria 3 tem R$ 40 OFF nas compras acima de R$ 80.

No NorteShopping, os clientes terão 40% de desconto nas compras pelo aplicativo nas lojas Soulier, Multicoisas e Hope. Os cupons são limitados e podem ser resgatados na aba benefícios por todos os clientes. Nas lojas físicas, os descontos chegam até 70%.



Neste ano, a expectativa da Fast Shop é de crescimento de vendas na data. Os clientes vão poder ter os produtos em mãos uma hora depois de processada a compra. O serviço já está disponível para mais da metade das lojas da Fast Shop, distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

A Fast Shop irá celebrar a cultura brasileira por meio de suas regionalidades durante a Semana do Brasil 2021. A marca destacou coleções de ofertas com os produtos mais vendidos de cada região. Os descontos chegam a 40% e há ainda a possibilidade de vendas via Pix.

A Yes! Cosmetics concederá durante todo este mês descontos que vão de 10% a 50% em diferentes produtos nas mais de 80 unidades em todo o Brasil e pelo e-commerce. A Yes! também promove a campanha para a compra de três Deo Colônias com 23% de desconto, válida de 30/08 a 26/09. A CleanNew, especialista em conservação e blindagem de estofados, colchões entre outros itens, oferecerá, durante a “Semana Brasil”, descontos de 10% para os serviços realizados.



A franquia Limpeza com Zelo, vai oferecer aos clientes a promoção “Compre 1, leve 2”. Na compra de qualquer serviço de limpeza, o consumidor ganha a segunda. A rede de franquias, Pizza Prime vai conceder desconto de 20%, em pizzas grandes, nos sabores selecionados, nas quartas, quintas e domingos entre os dias 2 a 12, válido para pedidos realizados através do aplicativo próprio, disponível para baixar gratuitamente no GooglePlay e no AppStore.



Na rede de fast-food, Mr. Fit, o desconto será de 20% em todos os sucos naturais. Válido para todas as mais de 370 lojas espalhadas pelo país. Na Casa de Bolos o cliente que comprar o Combo Bolo Caseiro no Pote, composto por quatro unidades, ganha R$ 4,00 de desconto. O Açougue Vegano vai oferecer bebida grátis na compra de qualquer prato ou lanche, 10% de desconto na linha de congelados e quem comprar acima de R$ 200 ainda ganha um cheddar vegano de brinde.