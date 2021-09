Secretaria de Fazenda do Rio lança novo portal para imposto sobre heranças e doações | Economia | O Dia

Governo estadual explica que o novo Portal do ITD poderá ser acessado diretamente pelo endereço https://portal.fazenda.rj.gov.br/itd/ ou pelo ícone do ITD no Portal da Fazenda - Daniel Castelo Branco

Publicado 03/09/2021 14:18

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) lançou um novo portal com todas as informações e serviços relacionados ao Imposto sobre Transmissão Causa-Mortis e Doações de Quaisquer Bens e Direitos (ITD). O objetivo do novo site é tornar o pagamento e outros temas ligados ao tributo mais ágeis e acessíveis para todos os contribuintes.

O novo Portal do ITD poderá ser acessado diretamente pelo endereço https://portal.fazenda.rj.gov.br/itd/ ou pelo ícone do ITD no Portal da Fazenda.

O procedimento foi dividido em quatro etapas – Cadastro, Declaração e Guia, Darj e Pagamentos e Processos Administrativos – com informações detalhadas sobre como proceder em cada uma delas.

“Esse é o primeiro passo rumo à melhoria na relação entre a Fazenda e o contribuinte. O novo Portal do ITD vai proporcionar uma experiência mais amigável para quem precisar do serviço”, explica o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha.

Também estarão no novo Portal do ITD informações sobre parcelamento do imposto e impugnações, além da legislação referente ao tributo.

“As análises indicaram que muitas das origens das reclamações dos usuários estavam baseadas em uma disposição de layout, com informações pouco amigáveis ou em uma linguagem pouco familiar ao usuário”, destaca Celino Cesário Moura, subsecretário de Receita.

Assistente virtual

A acessibilidade foi incluída dentro desse conceito de experiência amigável. Todo o novo Portal do ITD está acessível na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Outra novidade é a Nara, a assistente virtual que vai orientar os contribuintes. Ela vai dar as instruções de acordo com as opções escolhidas pelo usuário.

A busca constante pela melhoria no atendimento motivou as equipes da Sefaz-RJ no desenvolvimento do portal, pensado para facilitar a vida do contribuinte. O site foi lançado na quarta-feira, 1º, mas nas últimas 48 horas passou por ajustes para atendimento à população.

Ao final de cada atendimento, o contribuinte poderá responder a uma pesquisa de satisfação que tem o objetivo de aprimorar a prestação dos serviços. Também estarão no novo Portal do ITD informações sobre parcelamento do imposto e impugnações, além da legislação referente ao tributo.

“O novo Portal do ITD foi pensado para facilitar a vida do contribuinte e será de grande importância para melhorarmos o atendimento do ITD“, afirma Anderson Giffoni, Auditor Fiscal-Chefe da Auditoria Fiscal Especializada de ITD.

“As soluções de tecnologia usadas no novo Portal do ITD, como a assistente virtual Nara, permitirão que o usuário encontre mais rapidamente respostas para as dúvidas que surgirem durante o processo de declaração e pagamento do imposto“, diz Gabriel Blum, subsecretário de Tecnologia da Informação da Sefaz-RJ.