Energia elétricaReprodução internet

Publicado 01/09/2021 18:37

Com a criação do patamar de “bandeira escassez hídrica”, a próxima conta de luz vai pesar no bolso dos consumidores. Com o aumento da cobrança extra de R$ 9,49 para R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, os brasileiros já passaram a adotar medidas para atenuar o impacto da alta de 49,63% em relação à “bandeira vermelha". Consumidores contam que passaram a reduzir o tempo de banho e que dormem no mesmo quarto para usar apenas um ar-condicionado.



É o caso do Eduardo Durães, coordenador de acervo audiovisual, de 38 anos, que usa algumas técnicas para reduzir a conta de luz. “Para reduzir os gastos, costumo lavar roupas no máximo duas vezes na semana. Em um dia de calor muito grande, costumamos dormir todos no mesmo quarto para usar só um ar-condicionado. Passar roupa uma vez na semana, fazer café com coador e não na cafeteira. São coisas simples, mas que fazem a diferença”.



Renan de Mello, 35, disse que sempre acompanha as dicas de especialistas e procura seguir as orientações. "Tenho o hábito de seguir as técnicas dos especialistas. Procuro reduzir o tempo de banho quente, evito ligar o ar-condicionado e sempre me lembro de apagar as luzes ao sair de um cômodo”, afirmou.



O executivo em finanças, André Aragão, afirmou que esse aumento vai pesar de forma significativa nas contas das famílias. “É um momento em que vai doer mais ainda no bolso do consumidor. Precisa ter em mente que o momento é de economia e se conscientizar que estamos passando por uma das piores crises hídricas. É muito provável entrarmos em racionamento de água em longos períodos do dia”, afirma ele.

Por conta da nova criação da cobrança extra, André explica que, se uma família estava acostumada a gastar R$ 150 por mês, agora passará a gastar em média R$ 224,44.



O engenheiro hidráulico, David Gurevitz, explicou sobre um dos maiores vilões e consumidores de energia: as bombas hidráulicas. Elas são itens determinantes para o aumento da conta de luz. Muito por conta da falta de água, os consumidores acabam sobrecarregando ainda mais o boleto.



“Um dos principais consumidores de energia em nossas residências são as bombas hidráulicas, que estão intimamente ligadas ao consumo de água. Se tomarmos banhos mais rápido, diminuiremos os consumos de água e energia. O mesmo se aplica a verificarmos os vazamentos, evitarmos torneiras abertas desnecessariamente", disse ele.

Além disso, ele explica que o reaperto e limpeza periódica de todos os contatos elétricos de disjuntores dos quadros elétricos também evitará perda de energia, assim como a limpeza de filtros, evaporadores e condensadores de ar-condicionados. "Uma boa vedação das portas e janelas, quando do uso de ar condicionado”, afirmou Gurevitz.

Os especialistas André Aragão e João Carlos Souza também sugerem dicas para colocar em prática as técnicas para a economia de energia. "Não abra a geladeira se não for para pegar algo e não coloque panelas e travessas com a comida ainda quente, pois é importante esperar esfriar para guardar", indica ele.

Outra dica é, se o celular já carregou por completo, retirar tomada logo da tomada e não esquecê-lo lá, pois gasta-se luz sem necessidade e ainda pode danificar o aparelho. Também é ideal utilizar o máximo de luz natural que conseguir, procurando deixar a residência sempre clara.

Para quem tem cores suaves na pintura das paredes, já é melhor ainda. Por fim, abusar de telhas translúcidas onde for possível e manter as cortinas abertas durante o dia para evitar acender as luzes.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso