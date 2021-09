Confira o passo a passo de como verificar quem continua recebendo os pagamentos - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/09/2021 19:59

Estão disponíveis para pesquisa no site da Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) informações sobre a 6ª parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários podem consultar se continuam recebendo as parcelas, o que depende de alguns critérios estabelecidos.



O benefício é destinado para aqueles que têm uma renda familiar mensal de até R$3.300,00 e por pessoa de até R$550,00, quem ganhou auxílio emergencial em 2020, além de trabalhadores informais ou favorecidos pelo Bolsa Família.



Veja o passo a passo de como realizar a pesquisa:



— Entre no site Dataprev.com.br

— Clique no site de consulta do auxílio emergencial

— Forneça seu nome completo, data de nascimento, CPF e nome da mãe

— Clique em “não sou um robô” e confirme

— Se os dados constarem no sistema (eles podem ter sido excluídos), a pessoa está apta a receber o valor

— Caso os dados não constem, o benefício foi suspenso

Além disso, ainda é possível encontrar no portal informações sobre datas de recebimento e envio dos pedidos, resultados das análises, motivo da negativa do auxílio, situação e contestação do pedido negado. A consulta do auxílio emergencial também pode ser realizada no site da Caixa Econômica Federal e pelo telefone 111.



No caso de o auxílio ter sido suspenso, os indivíduos que obtiveram uma resposta negativa após revisão de cadastro, para contestar, devem entrar no site da Dataprev e seguir os passos abaixo:



—Será exibido no portal “Contestação do resultado”, caso esteja disponível, pois segundo o Ministério da Cidadania, em alguns casos isso não é permitido.



—Na hipótese do cidadão ter conseguido um emprego com carteira assinada depois de ter sido aprovado para receber as parcelas, ou quando a renda informada ultrapassa o limite estabelecido, a suspensão é incontestável.