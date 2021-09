Presidente da Câmara, Arthur Lira - Michel Jesus/Agência Câmara

Publicado 02/09/2021 13:43 | Atualizado 02/09/2021 13:45

Brasília - A Câmara começou no período da tarde desta quinta-feira, 2, sessão com a votação dos pedidos de alteração ao texto principal da reforma do Imposto de Renda, aprovado na quarta-feira, 1º de setembro, pelos deputados. Até mais cedo eram 26 destaques protocolados, mas, segundo o líder do governo Ricardo Barros (PP-PR), esse número deve cair para 14, já que partidos irão retirar os pedidos.

O primeiro destaque em votação é um pedido do Novo para isentar de tributação dividendos acumulados, apelidado pela líder do PSOL, Talíria Petrone (RJ), de "destaque da Faria Lima".

O relator da reforma, Celso Sabino (PSDB-PA), afirmou que essa alteração teria um impacto de R$ 100 bilhões aos cofres públicos