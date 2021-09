Assaí vai sortear R$ 1 milhão e mais de 35 mil vale compras de R$ 100 - Divulgação

Publicado 08/09/2021 15:27

Rio - Com o período de alta inflação que o país está vivendo, alguns alimentos sofreram um aumento de mais de 50% no último mês , além de outros itens como o botijão de gás e a gasolina, que também têm pesado cada dia mais no bolso dos consumidores. Por isso, é sempre interessante aproveitar as oportunidades de economizar. Nesta semana, as campanhas de aniversário dos supermercados Assaí e Extra, podem ser uma boa oportunidade para garantir ofertas e promoções exclusivas.

Para o aniversário de 47 anos, o Assaí preparou a campanha "Acreditando Juntos", que começou dia 1º de setembro e vai até 31 de outubro em todas as lojas no Brasil. Com ela, a empresa sorteará mais de R$ 7 milhões em prêmios. Na grande premiação final, um cliente poderá se tornar milionário com o valor de R$ 1 milhão livre de impostos. Além disso, a ação traz também o sorteio de R$ 47 mil por dia, durante os 61 dias da campanha, e mais de 35 mil vales-compra instantâneos no valor R$ 100 na hora, direto no caixa.



Além disso, com a comemoração do aniversário também serão doadas 47 mil refeições por semana para a instituição Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, totalizando mais de 200 toneladas de alimentos que serão doadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

Como participar?



Para concorrer a esta festa de prêmios, a mecânica é simples. O primeiro passo é se cadastrar ou atualizar o seu cadastro, por meio do site Para concorrer a esta festa de prêmios, a mecânica é simples. O primeiro passo é se cadastrar ou atualizar o seu cadastro, por meio do site www.aniversarioassai.com.br , ou no app Assaí Clientes (disponível gratuitamente para Android e iOS) ou, ainda, nos totens disponíveis nas lojas. Uma novidade deste ano é que o cadastro poderá ser feito também pelo WhatsApp, através do número 0800.302.7724. Após a atualização do cadastro, é necessário sempre informar o CPF ou CNPJ no caixa.

A cada R$ 100 em compras, os clientes recebem um número da sorte, que será automaticamente validado de acordo com os dados cadastrais informados durante a finalização da compra. Os clientes que pagarem as suas compras com o cartão Passaí, ou comprarem R$ 20 ou mais das marcas participantes, receberão, ainda, números da sorte em dobro.

Completando 32 anos de existência, o Extra Hiper também vai incluir os clientes na comemoração com 15 dias de ofertas nas lojas e no site. Até o dia 15 de setembro, os consumidores poderão parcelar em três vezes sem juros as compras da categoria de alimentos nos cartões Extra e em duas vezes nos demais cartões. Além disso, para todas as compras a partir de R$ 99,00 realizadas no www.clubeextra.com.br e pagas via Pix, o cliente tem frete grátis e recebe os produtos em casa pagando o mesmo preço da loja.

"Vale destacar que é possível parcelar compras de todas as categorias do site em até 12 vezes sem juros nos cartões Extra. Comprando no ClubeExtra.com.br, o cliente pode escolher a melhor forma de receber suas compras: pode optar por adquirir no site e receber em casa do mesmo dia; comprar e receber em até duas horas, se o dia estiver mais corrido; ou adquirir os itens no site e retirar na hora que preferir direto na loja de preferência, sem pegar filas", ressaltou a empresa.

O Extra destacou, ainda, as seguintes promoções válidas até o dia 12 de setembro, o Extra destaca: Biscoito Levíssimo Bauducco 200g por R$2,65 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$2,25); Achocolatado em pó Nescau 2.0 Nestlé 400g por R$6,66 (a partir de duas unidades, cada uma sai por R$5,99) Leite em pó Ninho Instantâneo Forti 380g por R$13,67 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$12,99); Cápsulas 3 Corações vários tipos com 10 unidades por R$17,29 (a partir de seis unidades, cada uma sai por R$15,56); Doritos Nacho 140g por R$8,88 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$7,99) e Ketchup Heinz tradicional 397g por R$8,39 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$7,97)



Também entraram nas ofertas a Pizza Seara vários sabores 460g por R$10,99 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$10,44); Coca-Cola Menos Açúcar 2,5l por R$7,39 (a partir de duas unidades, cada uma sai por R$7,17); Limpador Multiúso Veja original 700ml por R$6,99 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$6,29); Desodorante aerossol Rexona várias fragrâncias 90g/105g por R$14,29 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$10,00)l Mortadela defumada Seara fatiada kg por R$1,99; Cerveja Budweiser lata 350ml por R$3,49 e Cerveja Brahma Duplo Malte lata 350ml por R$3,19.