Feirão da Casa Própria MRV oferece opções de moradia diversas em todo o BrasilDivulgação/MRV

Publicado 14/09/2021 13:04 | Atualizado 14/09/2021 15:39

Rio - Para facilitar o acesso ao sonho da casa própria, a MRV está oferecendo, até o próximo sábado, 18, condições especiais para compra de apartamentos prontos, semiprontos e na planta em várias cidades do Brasil. De acordo com a companhia, o "Feirão da Casa Própria MRV" disponibiliza imóveis a partir de R$ 150 mil no estado do Rio. Os empreendimentos estão disponíveis nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Itaboraí e Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste da capital.

Durante os dias do feirão, serão oferecidos descontos a partir de R$ 3 mil em cerca de quatro mil imóveis. Em algumas praças, as faixas de descontos podem ser ainda maiores. Segundo a MRV, as opções de moradia são diversas, contemplando imóveis que se enquadram no programa Casa Verde Amarela, sucessor do Minha Casa Minha Vida, além de outras linhas de produtos.

"Os incentivos facilitam a vida do consumidor e contribuem para que muitos negócios sejam fechados durante o evento. Será um momento único para quem deseja realizar o sonho da casa própria", informou o diretor executivo de vendas da MRV, Thiago Ely.



Para conferir os empreendimentos e as cidades participantes do feirão, basta acessar o site www.mrv.com.br ou entrar em contato pelo número 0800 728 9000 por ligação ou WhatsApp.