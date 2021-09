Lojas dos segmentos de alimentação, decoração e cosméticos estão com promoções na cidade - Web

Publicado 14/09/2021 15:57 | Atualizado 14/09/2021 15:59

O DIA reuniu as principais oportunidades disponíveis para os consumidores do Rio. Os descontos podem chegar a 70%. Confira:



Gastronomia



O Mr. Fit, um dos principais fast-foods de alimentação saudável, aproveitou o dia do cliente para presentear seus consumidores. Para ganhar uma sobremesa de brigadeiro ou beijinho gratuita, o cliente deve completar com três selos o cartão fidelidade da loja - cada compra corresponde a um selo. A sobremesa poderá ser retirada até esta quarta-feira, 15. A franquia está presente em mais de 15 municípios do Estado e, para encontrar a loja mais próxima, basta acessar o site



A Lecadô, rede de franquias especializada em doces e salgados, também resolveu presentear seus clientes com um concurso cultural no Instagram. A famosa rede carioca vai presentear cinco pessoas com um Kit Festa Lecadô, que inclui torta, docinhos e salgadinhos.



Para participar do concurso, os clientes devem postar em suas redes sociais, até esta quarta-feira, 15, uma foto ao lado de um produto Lecadô usando a hashtag #AMOLECADO. Depois, é só seguir o perfil @lecado_doceria, dar um like no post e marcar três amigos. O cliente pode postar quantas fotos quiser, só não vale repetir os amigos marcados. O concurso é válido para maiores de 18 anos e as melhores fotos serão premiadas. O resultado será divulgado em todas as lojas e nas redes sociais da marca.



Desconto em loja



A marca carioca de design Oficina 021 fará uma promoção em sua loja online, entre 15 e 19 de setembro, que oferecerá 15% de desconto em todos os seus produtos. As compras devem ser feitas pelo site da marca

A pizza quadradinha de pão de queijo do Seu Vidal acaba de ganhar uma versão redonda e maior. No Dia do Cliente, quem comprar uma pizza redonda de pão de queijo do Seu Vidal, leva a segunda gratuita. Elas serão oferecidas nos sabores: marguerita (R$ 42), muçarela (R$ 42), calabresa com cebola (R$ 42), calabresa com requeijão cremoso (R$ 49), pepperoni com requeijão cremoso (R$ 49) e dois queijos (muçarela e requeijão cremoso - R$ 49). A ação é exclusiva para a loja da Olegário e não estará disponível para delivery.A marca carioca de design Oficina 021 fará uma promoção em sua loja online, entre 15 e 19 de setembro, que oferecerá 15% de desconto em todos os seus produtos. As compras devem ser feitas pelo site da marca www.oficina021.com e podem ser parceladas em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito (Visa e MasterCard), com parcelas mínimas de R$ 30.

Entre os itens em promoção, estão luminárias no formato de montanhas do Rio de Janeiro, miniaturas de bicicleta e avião para montar, luminárias e almofadas de Nossa Senhora Aparecida e a Luminária Onda Perfeita, peça de design autoral da Oficina 021. Confira outras promoções abaixo:



- Miniaturas para montar - de R$ 29,90 por R$ 25,40 (14 Bis, Dinossauro, Bicicleta, Helicóptero, Tubarão);

- Luminárias Corcovado, Pão de Açúcar e Dois Irmãos - de R$ 164,90 por R$ 140,15;

- Luminária Nossa Senhora Aparecida - de R$ 164,90 por R$ 140,15;

- Almofada Nossa Senhora Aparecida - de R$ 94,90 por R$ 80,65;

- Luminária Onda Perfeita - de R$ 299,90 por R$ 254,90.

Até a próxima sexta-feira, 17, a Ortobom oferece dez cupons de desconto em produtos selecionados entre colchões, bases e cabeceiras. Os cupons variam de R$ 150 a R$ 1.500 e também concedem 10% de desconto. Eles estão disponíveis no site da Ortobom e estão sendo postados nos stories do Instagram durante toda a Semana do Cliente. As promoções são válidas para as lojas físicas, site e vendas por meio do WhatsApp.



Beleza



A Yes! Cosmetics, empresa com mais de 20 anos de atuação no segmento de beleza e cosméticos, concederá, durante todo o mês de setembro, descontos que vão de 10% a 50% em diferentes produtos nas dez unidades do Rio de Janeiro e pelo e-commerce. A Yes! também promove a campanha para a compra de três Deo Colônias com 23% de desconto, válida até o dia 26 de setembro.

Nesta quinta-feira, realizando qualquer tratamento Wella, nas unidades do Walter’s Coiffeur no Shopping Leblon, Shopping Rio Sul e Rio Design Barra, ganhe miniatura de shampoo e máscara Sebastian Oil Reflection. Já o e-commerce Walter’s Shop, concede 13% de desconto em qualquer compra com o código promocional ESPECIALCLIENTE13.

A Dermatus, marca carioca especializada em dermocosméticos e manipulados de uso tópico, está com uma seleção de produtos com 50% de desconto. São cerca de 70 itens em oferta durante a Semana do Cliente. Os interessados podem conferir as promoções pelo site: https://dermatus.com.br/collections/semana-do-cliente-setembro.



Serviços com desconto



Durante a semana do Dia do Cliente, a Ciclic, plataforma digital de serviços BB Seguros, oferece descontos no produto Saúde Protegida e nos seguros Viagem, Residencial, Celular e Equipamentos Portáteis. Clientes que possuem viagens programadas ou querem voltar a viajar, no cenário atual de reabertura de países para a entrada de brasileiros e avanço da vacinação contra a covid-19, podem contratar o Seguro Viagem com 70% de desconto nesse período.



Os demais serviços contam com 25% de redução no valor total contratado, com exceção do Seguro Residencial, que ficará 16% mais barato. Para aproveitar a oportunidade basta usar o cupom CLIENTE21 ao efetuar a compra online a partir das 18h do dia 13 até às 9h da segunda-feira seguinte, 20 de setembro.



A CleanNew, franquia de higienização, blindagem e conservação de estofados, vai presentear seus clientes com 10% de desconto nos serviços oferecidos. A rede conta com uma unidade no Rio, localizada na Barra da Tijuca.



Já a Limpeza com Zelo, rede especializada em limpeza em residências, escritórios e condomínios, também localizada na Barra da Tijuca, vai conceder 30% de desconto para os clientes que contratarem os serviços pelo e-commerce da empresa até o dia 15 de setembro, utilizando o código CLIENTELZ2021.

Frete grátis no app

As Lojas Americanas também prepararam uma surpresa para os consumidores no Dia do Cliente. Até o dia 19 de setembro, a rede oferece produtos com desconto de até 60%.

Além disso, especialmente para as compras feitas no aplicativo da loja, os clientes poderão ter direito a frete grátis e, no caso de pedidos realizados até as 16h, é possível receber produtos em até 3 horas por meio da entrega rápida da Americanas. Para saber se a promoção é válida para a sua localização, basta informar o CEP no campo exigido pelo aplicativo.