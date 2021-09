Presidente Jair Bolsonaro editou, na última quinta-feira, 16, um decreto que aumenta alíquotas do IOF para custear novo Bolsa Família - Marcos Correa/PR

Após o decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que autorizou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmaram nesta sexta-feira, 17, que repudiam a medida adotada pelo chefe do Executivo. Segundo as instituições, a decisão, que vai impactar quem fizer empréstimos ou utilizar o cheque especial, vai dificultar o processo de recuperação financeira do país, em um momento complicado para a economia brasileira.

Segundo a CNDL, o momento que o país enfrenta não é o melhor para um aumento de impostos, a confederação entende que não é justo pensar em aumento de impostos sem que antes seja discutida a reforma administrativa e, consequente, o debate sobre o tamanho do Estado brasileiro.

Já a Febraban afirmou que o aumento seria um mais uma dificuldade no caminho para evitar ainda mais impactos negativos na crise financeira causada pelo novo coronavírus. Os setores, do Comércio e do Serviço, temem que o aumento na arrecadação do governo freie os índices de consumo da população, tendo em vista os altos custos das operações de crédito.

As instituições acreditam que com mais custos para empresas e famílias que precisam de crédito, a recuperação da economia fica cada vez mais distante, já que o imposto será pago diretamente pelo consumidor final.

A medida valerá entre 20 deste mês até 31 de dezembro deste ano, e prevê uma arrecadação adicional de cerca de R$ 2,14 bilhões. De acordo com o governo, o novo decreto vai ajudar a bancar a ampliação do Bolsa Família, recentemente rebatizada como Auxílio Brasil.



A decisão do governo se baseia em uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A regra prevê que uma medida de aumento permanente de despesa (como a ampliação do novo Bolsa Família) precisa vir acompanhada de uma fonte de custeio, isto é, uma receita capaz de financiar o gasto.

No caso das empresas, a alíquota diária do IOF subirá de 0,0041% (o equivalente a uma taxa anual de 1,5%) para 0,00559% (2,04% no ano).



No caso de pessoas físicas, vai passar de 0,0082% (alíquota anual de 3,0%) para 0,01118% (referente a alíquota anual de 4,08%).

Confira as Notas na íntegra:

CNDL

"A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), principal entidade representativa de livre adesão do Varejo do país, se manifesta contrária ao decreto editado pela Presidência da República, nesta quinta-feira, 16, que eleva as alíquotas do Imposto sobre a Operações Financeiras (IOF) nas transações de crédito de pessoas físicas e jurídicas.



O Decreto, apesar de ter a nobre intenção de custear o programa Auxílio Brasil, impacta negativamente o setor de Comércio e Serviços, maior gerador de empregos do país, já tão acometido pela pandemia e pelas restrições de funcionamento impostas pela crise sanitária.



O setor varejista vinha buscando junto ao governo federal soluções que trouxessem isenções e facilidades de acesso ao crédito, tão escasso para as micro e pequenas empresas. Além de caminhar na contramão das necessidades das empresas, o Decreto aumenta ainda mais a já elevada carga tributária do Brasil e contraria a promessa do governo de que não haveria aumento de impostos na atual gestão.



A CNDL entende que não é justo pensar em aumento de impostos sem que antes seja discutida a reforma administrativa e, consequente, o debate sobre o tamanho do Estado brasileiro.



As empresas do setor de Comércio e Serviços não podem, mais uma vez, pagar a conta de um sistema de arrecadação ao mesmo tempo voraz e ineficiente.



Basta de impostos!"

FEBRABAN

"Aumento de impostos sobre o crédito, mesmo que temporário, agrava o custo dos empréstimos, particularmente em um momento em que o Banco Central precisará subir ainda mais a taxa básica de juros para conter a alta da inflação.



O resultado é o desestímulo aos investimentos e mais custos para empresas e famílias que precisam de crédito. Esse aumento do IOF é um fator que dificulta o processo de recuperação da economia.



Para enfrentar as dificuldades fiscais, evitar impactos negativos no custo do crédito e propiciar a retomada consistente da economia, só há um caminho: perseverarmos na aprovação da agenda de reformas estruturais em tramitação no Congresso".