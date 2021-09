Bondinho e o Pão de Açúcar - Alexandre Macieira/Rio CVB

Bondinho e o Pão de AçúcarAlexandre Macieira/Rio CVB

Publicado 18/09/2021 00:18

Os cariocas e turistas que visitarem o Bondinho Pão de Açúcar durante o mês de setembro poderão aproveitar promoções especiais do mês do cliente. O parque terá um mês inteiro dedicada ao visitante, com diversas iniciativas. Será oferecido desconto de 10% em todos os bilhetes comprados no site. Para isso, o consumidor precisar inserir o código MESDOCLIENTE, além de contar com promoções especiais nas lojas localizadas no parque.



Já entre os dias 24 e 26 deste mês, o Bondinho Pão de Açúcar terá uma ação para comemorar o início primavera com uma programação especial, que inclui o DJ Pablo Sales para ambientar a visitação com uma seleção de músicas nacionais, cheias de brasilidade, uma operação de bike chopp da Embaixada Carioca para que todos possam aproveitar a melhor vista do Rio de Janeiro no melhor estilo carioca e também os novos painéis Fauna e Flora nas estações, assinados pelo artista carioca Bruno Big.

As pinturas trazem elementos da natureza nativa da Mata Atlântica, como o pássaro tiê-sangue, a cobra coral, o tucano-de-bico-preto, ipê-amarelo, a aroeira, a pitangueira e muitas outras espécies que trazem cores e beleza para estas exposições artística ao ar livre, fixas no parque e que serão mais um ponto onde os visitantes poderão fazer fotos e vídeos para eternizarem a visita.



Já no dia 27, o parque vai oferecer uma recepção especial aos visitantes e a oportunidade de enviarem cartões postais exclusivos do Bondinho Pão de Açúcar em comemoração do Dia Mundial do Turismo. A iniciativa busca compartilhar experiências, construir lembranças e encurtar a distância entre amigos e familiares. A ação é gratuita e acontecerá apenas neste dia. O envio será realizado pelo Bondinho, via Correios, para todo território nacional.



“Queremos proporcionar a todos os visitantes momentos únicos aqui no Bondinho Pão de Açúcar. Por isso, preparamos muitas ações especiais, como promoções exclusivas para o dia do cliente durante todo o mês de setembro, um toque diferente para marcar a chegada da primavera e também uma homenagem ao turista, possibilitando que todos compartilhem um pouco do parque com alguém especial. São diversas atrações que buscam tornar a experiência de vir ao Bondinho Pão de Açúcar ainda mais inesquecível”, explica Sandro Fernandes, CEO do Bondinho Pão de Açúcar.



Os cariocas e moradores do Rio e Grande Rio podem ainda aproveitar o bilhete ‘Carioca Maravilha’, que concede 50% de desconto na entrada do Bondinho Pão de Açúcar, mediante apresentação de documento comprobatório na visita.



O Bondinho Pão de Açúcar adota protocolo de segurança sanitária de combate à Covid-19 em seu funcionamento. Dentre as principais medidas estão a comprovação de vacinação a partir do dia 15 de setembro para entrada no parque, máscara é item obrigatório, podendo ser retirada apenas no momento das refeições e desde que o distanciamento social seja mantido.

Dispensers de álcool em gel são disponibilizados ao longo de todo o parque e a medição de temperatura é feita a todos na entrada. Além da demarcação do espaço de distanciamento físico nas filas, os bondes operam com capacidade reduzida e são sanitizados com quaternário de amônio a cada viagem.