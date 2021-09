Cobrança extra da conta de luz passará de R$ 9,49 para R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos - reprodução Internet

Publicado 15/09/2021 10:43 | Atualizado 15/09/2021 11:43

Rio - Diante do atual cenário de escassez de chuvas, que resultou no baixo nível dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN), os consumidores devem ficar atentos para economizar energia elétrica. Devido ao uso de termelétricas, acionadas para suprir a demanda neste período, a conta de luz está ainda mais cara. Pensando nisso, a concessionária Light preparou uma série de dicas de consumo consciente de energia para os seus clientes.Vale lembrar que o atual cenário levou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a estabelecer, no último dia 31, a bandeira tarifária “Escassez hídrica” , que determina uma cobrança na fatura de luz no valor de R$ 14,20 a cada 100 quilowatt-hora consumidos. O valor representa alta de 49,63% em relação à bandeira anterior, a vermelha patamar 2.Segundo a Light, as dicas abaixo podem ajudar os clientes a consumirem energia de forma eficiente e contribuir com a preservação dos recursos naturais. Além destas orientações, a empresa também oferece aos consumidores duas ferramentas que auxiliam na gestão do consumo de energia: o Simulador de Consumo de Energia e o aplicativo gratuito "Detetives da Energia".- Ao comprar lâmpadas e eletrodomésticos, dê preferência aos que possuam o Selo Procel de economia de energia (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica).- Assista à televisão junto com a família.- Mantenha o filtro do ar-condicionado sempre limpo e o termostato regulado.- Desligue a TV, rádios e vídeo games quando ninguém estiver usando.- O modo stand by (aparelho ligado na tomada) indica que ele está consumindo o mínimo possível de energia para mantê-lo em condições de acionamento rápido. Porém, uma única televisão, por exemplo, pode gastar, em média, R$3,72* apenas em modo standy by por mês.- Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes.- Lâmpadas fluorescentes e LED consomem até 75% a menos e duram mais.- Apague as lâmpadas de ambientes desocupados.- Use a chave seletora do chuveiro elétrico na posição ‘verão’·- Ao ensaboar-se no banho, desligue a torneira do chuveiro.- Sabemos o quanto um banho morno pode ser relaxante, mas o ideal é que você controle esse tempo para evitar uma conta de energia mais alta. Recomenda-se que um banho dure de 10 a 15 minutos. Além disso, se a resistência de seu chuveiro queimar, o recomendado é não a reutilizar. Além de ser perigoso, por ocasionar um curto-circuito, depois de queimada ela consome mais energia que o normal.- Junte grande quantidade de roupas e passe/lave de uma só vez.- O ferro de passar é um dos produtos que mais consome energia elétrica. Segundo especialistas, considerando o uso de um ferro de 1000w, sendo utilizando durante 9 horas por semana dentro de um mês, o valor pode representar R$31,13** na conta de energia.- Não deixe as portas da geladeira ou freezer abertas e evite abri-las várias vezes.- Tire e guarde alimentos de dentro da geladeira de uma só vez.- Não forre as prateleiras da geladeira, pois dificulta a circulação do ar.- Colocar alimentos quentes dentro da geladeira pode aumentar o consumo de energia. O consumo do aparelho está ligado ao tempo que o motor estiver funcionando. O motor funciona mais quando precisa resfriar um conteúdo da geladeira. Isso também depende do modelo do aparelho e do quão nova ou velha ela é: os modelos mais novos costumam ser bem econômicos.- A prática de secar roupas na parte traseira da geladeira sobrecarrega o aparelho e aumenta o consumo de energia. Quando colocamos algo úmido e frio nesse local atrapalhamos a dissipação do calor para o ambiente externo. Com isso, prejudicamos a eficiência da refrigeração. A geladeira passa a trabalhar mais para conseguir manter a parte interna resfriada e na temperatura ideal.**De acordo com a Light, para os cálculos apresentados: foi utilizado o valor da tarifa Light para um consumidor residencial com consumo abaixo de 300 kWh/mês, o que representa uma taxa de ICMS de 18%. Quando se passa de 300 kWh/mês a faixa de ICMS passa para 31%.O Simulador de Consumo de Energia da Light foi desenvolvido para que o cliente entenda e conheça melhor o que de fato é consumido por ele dentro de sua casa. Nele, a pessoa pode selecionar cômodos e equipamentos com seus detalhes técnicos, além de informar o tempo de uso e a potência (watt) desses aparelhos. Desta forma, o Simulador estima o consumo total e traz informações relevantes para que o cliente possa mudar alguns hábitos dentro de casa.Disponível nas lojas Google e Apple Store, o jogo gratuito "Detetives da Energia" foi criado para ajudar as famílias a identificarem seus perfis de consumo a partir de seus hábitos diários.