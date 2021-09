Edésio Nascimento, o milionário do brega - Reprodução / IG MG

Edésio Nascimento, o milionário do bregaReprodução / IG MG

Publicado 15/09/2021 21:33 | Atualizado 15/09/2021 21:39

Se pelos quatro cantos do país há brasileiros pedindo sorte na vida, o maranhense Edésio Nascimento, disso, não pode reclamar. O cantor passou a ser conhecido como “Milionário do Brega”, após vencer duas vezes nas loterias federais em menos de três meses.



Em junho, o felizardo garantiu R$ 25 milhões na Quina de São João. O valor veio depois que Nascimento fez um bolão com amigos e acertou todas as dezenas do sorteio.

Quem acredita naquele ditado que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, está enganado. No caso de Edésio, nem precisou do raio, o dinheiro caiu no mesmo lugar.



No último dia 11 de setembro, o cantor participou de um bolão com outras 50 pessoas e faturou mais R$ 55,8 mil. Ao todo o grupo recebeu R$ 2,8 milhões.