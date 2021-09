Totem promete facilitar denúncias dos consumidores - Procon/ divulgação

Publicado 15/09/2021

O Procon Estadual do Rio de Janeiro inaugurou, nesta quarta-feira, 15, o totem de atendimento virtual com uma concessionária de telefonia em sua sede no centro do Rio, na Av. Rio Branco, 25 no 5º andar. O consumidor, que for presencialmente abrir uma reclamação, será atendido por um servidor do Procon-RJ e também por um funcionário da empresa, através do totem(áudio e vídeo).

"O consumidor será muito beneficiado com este novo tipo de atendimento. O cliente irá conversar diretamente com o atendente do fornecedor de forma virtual, e em muitos casos, as demandas serão solucionadas na hora. É um serviço que deveria servir de modelo para ser implementado por outros fornecedores em todo o estado. Os cidadãos do Rio de Janeiro precisam de atendimento célere e de qualidade", observou o Presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

A Coordenadora de Relacionamento com o Cliente da Claro, Milla Souza, ressaltou que o totem é um modelo de atendimento digital humanizado que respeita a característica do público do Procon-RJ, que gosta de conversar diretamente com o atendente, que gosta de ver e ser visto.



"Ter um totem, no qual o cliente poderá conversar ao vivo com um funcionário da concessionária, faz toda a diferença. A solução dos problemas é feita de maneira muito mais rápida e menos burocrática, beneficiando diretamente tanto o consumidor quanto o fornecedor" afirmou a Diretora de Atendimento do Procon-RJ, Evelyn Capucho.