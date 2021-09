Resultado da mega-sena desta sábado, 18 - Foto: reprodução internet

Publicado 18/09/2021 22:05

Duas apostas, uma de Curitiba e outra de São Paulo, vão dividir o prêmio de R$ 23,5 milhões do concurso 2.410 da Mega-Sena. Cada aposta vencedora vai ganhar R$12.503.139,64. Os números sorteados neste sábado, 18, foram: 07 – 10 – 27 – 35 – 43 – 59.

A quina teve 95 vencedores e cada um leva R$ 31.102,36. Na quadra, foram 5.939 apostas ganhadoras - e o prêmio de R$ 695,76 para cada uma.

O próximo sorteio será na quarta-feira, 22, e deve pagar R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.