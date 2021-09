O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família - Agência Brasil

O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família Agência Brasil

Publicado 22/09/2021 08:02 | Atualizado 22/09/2021 08:22

A Caixa realiza o pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial, nesta quarta-feira, 22, para beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 4. O recebimento do benefício é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem recebe o Bolsa Família. Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.



Confira o calendário completo da sexta parcela para quem é do Bolsa Família:



NIS com final 1 - 17 de setembro

NIS com final 2 - 20 de setembro

NIS com final 3 - 21 de setembro

NIS com final 4 - 22 de setembro

NIS com final 5 - 23 de setembro

NIS com final 6 - 24 de setembro

NIS com final 7 - 27 de setembro

NIS com final 8 - 28 de setembro

NIS com final 9 - 29 de setembro

NIS com final 0 - 30 de setembro