Lojas especializadas em doces e balas esperam um crescimento de 10% nas vendas para o Dia de São Cosme e São Damião - Cléber Mendes

Publicado 22/09/2021 11:32 | Atualizado 22/09/2021 11:47

Rio - As lojas especializadas em doces e balas esperam um crescimento de 10% nas vendas para o Dia de São Cosme e São Damião, "um verdadeiro Natal para as lojas de doces", de acordo com o CDLRio e o SindilojasRio, que juntos representam cerca de 30 mil lojas do comércio carioca.

No ano passado, em meio à pandemia, o aumento foi de 3%. Mas, para esse ano, animados com o movimento que vem acontecendo até agora, os lojistas acreditam que podem até superar a estimativa de 10%, conforme informaram as entidades.

Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, além das lojas de doces, os comerciantes de brinquedos, como bolas e bonecas, esperam aumentar as vendas.