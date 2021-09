A ação tem como objetivo otimizar os atendimentos no município, além de reduzir a alta demanda nas agências vizinhas - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 22/09/2021 12:02

A Gerência-Executiva (GEX) Duque de Caxias fechou Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Prefeitura Municipal de Seropédica para inaugurar um Posto Avançado na região. O ponto oferecerá serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e será inaugurado na próxima quinta-feira, 23. A ação tem como objetivo otimizar os atendimentos no município, além de reduzir a alta demanda nas agências vizinhas, principalmente as de Itaguaí, Japeri e Paracambi.

Para realizar os atendimentos, quatro funcionários da prefeitura receberam treinamento sobre os serviços previdenciários e foram supervisionados por servidores do INSS. A expectativa é de 120 a 150 segurados atendidos por semana, com o posto funcionando das 9h às 15h de segunda a sexta-feira.

Marcos de Oliveira Fernandes, gerente-executivo da GEX Duque de Caxias, disse estar otimista com a oficialização do acordo. “A nossa expectativa é ampliar o atendimento dos moradores de Seropédica que, atualmente, buscam as agências dos municípios vizinhos para acessar os serviços do INSS. E assim, dar um melhor suporte a estes segurados quanto aos requerimentos a fim reduzir o elevado número de exigências e aumentar a agilidade nas conclusões”, afirmou o gerente-executivo.

No posto, além dos atendimentos, os segurados também poderão receber orientações sobre os serviços disponíveis nas plataformas remotas, tendo em vista eventuais dúvidas em como acessar o canal Meu INSS, por exemplo.

O espaço do Posto Avançado foi cedido pela Prefeitura Municipal de Seropédica e fica localizado no prédio do fórum, na Zona Eleitoral 225ª, bairro Jardim São Jorge, rodovia BR 465, Km 40.