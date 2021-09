Congresso Nacional - Divulgação/Câmara dos Deputados/Pablo Valadares

Publicado 27/09/2021 17:45

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 27, mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 que vão permitir destinar recursos do Imposto de Renda (IR) como fonte de recursos para compensar a criação do Auxílio Brasil, o novo programa do governo de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família. A reforma no IR já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. No entanto, ainda aguarda para avançar no Senado.

O projeto autoriza o uso de propostas legislativas em tramitação como fonte de compensação para criação ou aumento de despesa obrigatória para programas de transferência de renda. A intenção do governo é usar a arrecadação proveniente das mudanças no IR para bancar o Auxílio Brasil.



Em contrapartida, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) acusou o PLN 12 de promover uma pedalada fiscal ao reservar recursos para o Auxílio Brasil a partir da reforma do Imposto de Renda (PL 2337/21), que ainda não foi aprovada pelo Congresso. "Imagine se aprovamos este PLN e o projeto do Imposto de Renda não for aprovado. Será um vexame para o Congresso Nacional", disse.

O texto aprovado é o substitutivo do deputado Juscelino Filho (DEM-MA) ao PLN 12/21, do Poder Executivo. Juscelino Filho, que também é relator da LDO 2022, suprimiu dispositivo que impedia a transferência de recursos para municípios de até 50 mil habitantes que estejam inadimplentes. O Congresso já havia derrubado neste ano veto com este mesmo objetivo.



Em outra mudança introduzida por Juscelino Filho, o substitutivo permite o reajuste de obras paralisadas com pelo menos 30% de execução. "Sabemos das milhares de creches que não foram concluídas, mas não podem receber mais recursos", argumentou Juscelino Filho. "Hoje, depois da pandemia, o preço do saco de cimento, do tijolo e do ferro é muito maior do que quando as obras foram iniciadas", afirmou o deputado.



Juscelino considera o projeto extremamente importante por causa da expectativa da sociedade com o Auxílio Brasil. "A reforma do Imposto de Renda já foi votada pela Câmara e será em breve pelo Senado. A PEC dos Precatórios deve ter tramitação acelerada para abrir espaço fiscal para o auxílio chegar e diminuir a dor das famílias que vivem na pobreza", concluiu.

O deputado Claudio Cajado (PP-BA) ponderou que o projeto de lei orçamentária deste ano foi votado apenas em março e sancionado em abril. "Isto trouxe uma série de transtornos para a normalidade de várias comissões", justificou. "Os PLNs dão margem para que o governo faça os ajustes necessários e o Congresso tenha recursos para votar os outros PLNs." Cajado insistiu que a votação é uma exceção e a Comissão Mista de Orçamento já marcou reunião para votar outros PLNs.

*Com informações da Agência Câmara de Notícias e Estadão.