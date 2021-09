Novo marco legal foi sancionado nesta quinta-feira (8) e publicado hoje no Diário Oficial da União. - André Motta de Souza / Agência Petrobras

Novo marco legal foi sancionado nesta quinta-feira (8) e publicado hoje no Diário Oficial da União. André Motta de Souza / Agência Petrobras

Publicado 27/09/2021 18:55 | Atualizado 27/09/2021 19:01

Rio - A Petrobras rebateu, nesta segunda-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro após comentários sobre a alta dos combustíveis. De acordo com a companhia, ela é responsável por apenas R$ 2 na composição de preços da gasolina.

Ainda segundo a estatal, presidida por Joaquim Silva e Luna, o papel de zelar pelos preços dos combustíveis é do governo, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Economia e da Casa Civil.

O esclarecimento foi feito em uma coletiva de imprensa realizada as pressas após as falas do Chefe do Executivo brasileiro, ditas em cerimônica que marca os mil dias de governo Bolsonaro.