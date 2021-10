China diz ter detectado o novo coronavírus em carne importada do Brasil - Macos Santos/USP Online

Publicado 04/10/2021 14:55

O Ministério da Agricultura publicou nesta segunda-feira, 4, a portaria nº 405 que submete à consulta pública, pelo prazo de 60 dias, proposta de regulamento técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) para a carne moída.

"A proposta visa promover adequações na Instrução Normativa nº 83/2003 para dar maior segurança no procedimento de registro do produto, diante da modernização dos processos produtivos e dos procedimentos industriais. Além disso, o regulamento busca dar transparência e segurança ao consumidor", disse, em nota, a diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Ana Lúcia Viana.



Segundo a nota, na proposta, o novo regulamento prevê que a carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem; cada pacote do produto poderá ter peso máximo de 1 quilo; a porcentagem de gordura do produto deverá ser informada logo após a denominação de venda; é ingrediente obrigatório na fabricação da carne moída, a carne obtida das massas musculares esqueléticas; a matéria-prima para fabricação do produto deve ser exclusivamente carne, submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento e entre outros.