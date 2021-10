O QR Code do PIX estará disponível nas faturas impressas e digitais da Light que tenham vencimento da conta de energia a partir de outubro de 2021 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 05/10/2021 08:43

A partir deste mês de outubro, os clientes da Light terão mais uma opção de pagamento para as suas contas de energia: o PIX. Esta opção, pode ser utilizada por qualquer pessoa que tenha uma conta bancária, seja corrente ou poupança, ou mesmo um aplicativo de meio de pagamento e um celular com acesso à internet. A nova modalidade de pagamento permite a compensação bancária em apenas alguns segundos e, com isso, pode ajudar a evitar a suspensão no fornecimento de energia por inadimplência ou ainda agilizar o religação do serviço, já que o prazo de 24 horas só passa a contar após a confirmação da fatura quitada.

Além do benefício direto para o cliente, a adesão à nova modalidade faz parte da estratégia da companhia de investir em meios digitais e, com isso, garantir a segurança do cliente em meio ao cenário de pandemia da covid-19.

"Desde o início da pandemia, observamos um aumento na participação das modalidades eletrônicas como o débito automático e o internet banking, saindo de 55% em janeiro de 2020 para 69%, atualmente. Em contrapartida, os canais físicos como casas lotéricas e correspondentes bancários reduziram de 45% para 31%, no mesmo período. A modalidade de pagamento via PIX acompanha e reforça esta tendência", explicou Gustavo Werneck, superintendente de Estratégia Financeira da Light.



A companhia estima, com a implementação do PIX, também reduzir seus gastos com o pagamento de tarifas bancárias. Atualmente, em média, a Light gasta cerca de 40 milhões com tarifas bancárias para arrecadar suas contas abrangendo todas as modalidades (débito automático, lotéricos, internet banking, caixas eletrônicos etc.). "Estimamos que, a cada ponto percentual de aumento na participação do PIX na arrecadação, teremos uma economia de, aproximadamente, R$ 360 mil em um ano", detalhou Werneck.



Como vai funcionar?



O QR Code do PIX estará disponível nas faturas impressas e digitais da Light que tenham vencimento da conta de energia a partir de outubro de 2021. A empresa irá aumentar gradualmente a base de clientes que poderão pagar a fatura com esse novo sistema a partir da data de início e de acordo com o faturamento de cada unidade consumidora.



Atualmente, o cliente que costuma fazer o pagamento das contas por boleto precisa, normalmente, escanear o código de barras no aplicativo de seu banco ou copiar e colar esse código no Internet Banking. Com o PIX, não será muito diferente: no lugar de escanear a tarja com o código de barras, o consumidor deverá escanear o QR Code disponível na fatura. Não é necessário baixar qualquer outro aplicativo, todo o processo de pagamento pode ser realizado dentro do app de cada banco.