Site de devolução do auxílio emergencial segue fora do ar - Reprodução

Publicado 10/10/2021 15:50

Brasília - O Ministério da Cidadania, responsável por gerir o auxílio emergencial, iniciou um processo de manutenção no site de devolução do benefício. A previsão de retorno era até o último sábado (9), mas a página segue fora do ar.



Na terça-feira (5), a pasta iniciou a notificar 627 mil pessoas para devolver o benefício recebido indevidamente.

O acessar o site, aparece a seguinte mensagem: Sistema em manutenção – Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas o sistema está em manutenção. Previsão de retorno no dia 09/10/2021.

O Ministério da Cidadania informou que, ao todo, 627 mil pessoas receberão SMS dos números 28041 ou 28042.

As mensagens tratarão "sobre a devolução voluntária de recursos, denúncia de fraudes ou o pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) do Auxílio Emergencial", diz a pasta.