Foram destinados cerca de R$ 125 milhões para empreendedores e pequenas empresas Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/10/2021 14:47

As linhas de crédito do programa Supera RJ alcançaram a marca de 10 mil negócios apoiados em todo o Estado do Rio de Janeiro. Cerca de R$ 125 milhões foram liberados pela Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) para que MEIs (Microempreendedores Individuais), profissionais autônomos e informais e micro e pequenas empresas pudessem manter as suas atividades e gerar emprego e renda.

O crédito já chegou a todas as regiões e os 10 municípios com maior número de contratos são: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Niterói, Belford Roxo, Nova Friburgo, Volta Redonda, São João de Meriti e Magé.

Segundo o governador Cláudio Castro, o marco obtido pela AgeRio reforça que o apoio aos negócios é crucial para o fortalecimento das atividades econômicas no estado.



"O governo tem dado atenção especial para os empreendedores de todos os portes e segmentos. Sabemos que sem o nosso apoio muitos fechariam suas portas e estão sobrevivendo graças aos recursos que estamos destinando e, sobretudo, a juro zero. O nosso propósito é fomentar as atividades que sobreviveram à crise da pandemia da covid-19 e precisam de recursos para se manter ou até mesmo ampliar durante este momento de retomada", disse o governador.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, os resultados já refletem na economia fluminense: "A situação dos negócios melhorou e o aumento do número de vacinados promete uma maior movimentação do comércio do estado nos próximos meses. Esses sinais demonstram o sucesso das medidas de apoio ao empresariado do governo, como o Supera RJ".



Já o presidente da AgeRio, André Vila Verde, destacou que a capilaridade do programa em todas as regiões permite que a economia local receba atenção especial.



"Nosso time tem atuado para que as linhas de crédito cheguem a todos os municípios. É importante que os negócios na capital e no interior sejam mantidos e cresçam por meio do SuperaRJ. As linhas de crédito têm ajudado milhares de famílias e o retorno de quem já recebeu nosso apoio é o melhor possível", explicou.



Apoio permite manutenção dos negócios



A microempreendedora Izabel Cristina da Silva, de 55 anos, foi uma das contempladas no Supera RJ. Com o financiamento de R$ 5 mil, a empreendedora, do bairro Colégio, na Zona Norte do Rio, comprou mercadorias para manter sua produção de salgadinhos.