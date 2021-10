Programa 'Procon Carioca nos Bairros' chega a Zona Norte da cidade - Divulgação

Publicado 14/10/2021 17:19

A Naturgy vai oferecer condições especiais para pagamento de contas atrasadas a quem participar do mutirão do Procon Carioca (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), na próxima segunda-feira, 18, Os clientes residenciais e comerciais com dívida de até R$ 3 mil poderão parcelar em até 18 vezes. Já os que devem acima desse valor terão a opção de parcelar o débito em até 24 vezes.

O mutirão acontecerá na Prefeitura do Rio (CASS), na Rua Afonso Cavalcanti 455, na Cidade Nova, das 10h às 16h. Os interessados devem procurar o espaço da empresa no local.

“Nossa expectativa é alcançar o maior número possível de clientes nessa situação. Esperamos que eles aproveitem a oportunidade para regularizar os débitos e garantir o uso do serviço de gás natural”, avalia Cleber Lopes de Magalhães, responsável pelo Serviço ao Cliente da Naturgy.

O mutirão faz parte das ações do Procon Carioca para comemorar os 10 anos de atuação do órgão. “Sempre que participamos de mutirões conseguimos boas negociações com os clientes”, acrescenta Magalhães. Outras concessionárias de serviços públicos também participarão do evento dia 18.