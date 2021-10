Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - Alan Santos

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, na última quarta-feira (13) que a economia brasileira sofrerá um "duro golpe" se o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovar um novo entendimento sobre o marco temporal, medida que revê as demarcações de terras indígenas.

“Isso é o fim do agronegócio no Brasil. É a certeza de que nós poderemos não ter mais a garantia alimentar, a certeza de que a economia nossa, em grande parte calcada [sic] no agronegócio, sofrerá um duro golpe”, disse durante evento de entrega de títulos de terra na cidade de Miracatu, em São Paulo.





De grande interesse do setor agropecuário, o julgamento do marco temporal está suspenso no STF, sem prazo para ser retomado, após um pedido do ministro Alexandre de Moraes. Se o atual entendimento da tese for derrubado, indígenas ficam desobrigados a comprovar ocupação da área com interesse de demarcação no momento da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

De acordo com Bolsonaro, caso o Supremo vote nesse sentido, o número de terras indígenas demarcadas cresceria a ponto de prejudicar o abastecimento mundial de alimentos. O chefe do Executivo, contudo, nunca apresentou estudos ou pesquisadores para sustentar a hipótese.