Segundo a organização, o montante de 150 mil reais foi captado internamente junto aos voluntários da comunidade Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/10/2021 12:42

Rio - A Comunidade Católica Gerando Vidas iniciou, nesta sexta-feira, 15, as inscrições para o programa Ajuda Gerando Vidas, destinado a trabalhadores que tiveram a renda afetada pela pandemia da covid-19. Serão selecionadas, inicialmente, mil famílias que irão receber uma parcela única de R$ 150 cada a partir do dia 3 de novembro.Os cadastros devem ser feitos pelo site portalemprego.com.br até a próxima sexta-feira, 22. Para participar, a família não pode estar recebendo benefícios provenientes de programas assistenciais do governo.A seleção será feita por ordem de cadastro e, após a verificação, o Serviço Social entrará em contato para a visita técnica, que irá verificar a compatibilidade com o projeto.“Temos verificado em nossas ações de empregos um número elevado de pessoas qualificadas que estão desempregadas e sem nenhuma fonte de renda, pois ficaram de fora dos requisitos que o governo federal estabeleceu para o auxílio emergencial”, disse Paulo Vasconcelos, coordenador da Comunidade Católica Gerando Vidas.Segundo a organização, o montante de R$ 150 mil, que irá beneficiar as mil famílias, foi captado internamente junto aos voluntários da comunidade.“Estamos atrás do trabalhador, formal ou informal, que devido a pandemia da covid-19 está sem renda para dispor à sua família”, ressaltou Paulo.