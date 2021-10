Prova de vida será realizada no mês do aniversário a partir do ano que vem - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Prova de vida será realizada no mês do aniversário a partir do ano que vemMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/10/2021 14:21 | Atualizado 15/10/2021 15:01

Rio - A partir do ano que vem, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passarão a fazer a prova de vida no mês de seu aniversário. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (15).

Atualmente, a obrigatoriedade da prova de vida está suspensa até dezembro após promulgação do presidente Jair Bolsnaro (sem partido). Entretanto, aqueles que precisavam realizar a prova de vida até o mês de setembro, continuam com essa obrigação, conforme o instituto esclareceu para O DIA.

"Os beneficiários que deveriam ter realizado a prova de vida até setembro de 2021 devem fazer o procedimento para desbloquear o benefício. A suspensão da obrigatoriedade é válida somente para os beneficiários que teriam que realizar a prova de vida a partir do mês de outubro. Lembramos que a suspensão é referente a obrigatoriedade da prova de vida. Ou seja, aqueles que não realizarem o procedimento não terão seu benefício bloqueado", informou o INSS.